繼「掃帚抗敵說」之後，行政院長蘇貞昌近來又頻頻在立法院與立委舌戰，日前質疑在野黨沒有譴責俄羅斯，11日面對國民黨立委蔣萬安質詢要求承諾未來不會發生大停電時，不僅拒絕承諾，竟還惱羞成怒，回嗆蔣萬安的祖父反攻大陸的承諾跳票。蘇揆似乎忘了自己在立法院僅有接受質詢之義務，卻總是對立委進行反質詢，甚至「練肖話」，已是角色錯亂；而政務官為重大施政背書，天經地義，蘇揆貴為最高行政首長，卻怯於承擔政治責任，不知是對自己的解決方案缺乏信心，或根本是戀棧權位？抑或是因過去對神明承諾不選第三次卻跳票了，心中留下「陰影」，而不敢再輕許諾言？

為重大政策負責，承擔政治責任，是政務官的天職。放眼蔡政府，願意承擔政治責任的政務官真是鳳毛麟角。相較於任內斷交6國卻穩如泰山的外交部長吳釗燮、任內大停電4次仍屹立不搖的經濟部長王美花，蘇貞昌不願扛起政治責任有所承諾，也只能算是當朝政務官的「正常反應」。難怪有人會為1次跳電就下台的經濟部長李世光，以及因太魯閣號事故而下台的交通部長林佳龍抱屈。

如今行政院跟立法院要一筆1000億元的預算改善電網，卻不敢保證這錢花下去的效果，那如何說服立委與民眾同意？若民間企業以此態度要求投資人加碼注資，豈有可能？法國總統戴高樂1969年提出「削弱參議院權力修憲案」公投時，不惜以自己的政治生命對賭，公投失利後，兌現承諾辭職下台。英國前首相卡麥隆反對英國脫歐，在公投失利後，也立即辭職下台。為了重大政策與自己堅持的信念，不惜放棄政治權位的政務官，在此刻的台灣卻難尋，然而說大話，練肖話的官員卻屢見不鮮。

我國憲法第57條第3項規定：行政院認為立法院決議有窒礙難行時，得經總統核可移請立法院覆議。但若出席立法委員2/3維持原案，行政院院長應即接受該決議或辭職。這條文的意義在於當行政院與立法院意見不同時，容許行政院長提出覆議案捍衛自己的重大政策，但行政院長若非接受立法院多數意見，就必須賭上自身職位的去留。

現在增修條文的覆議門檻降低，只要全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。這雖然看似提高了國會的權力，但是卻使行政院長喪失以政治生命捍衛自身施政理念的責任感。今天蔣萬安委員只不過要求蘇揆承諾未來不會再大停電，尚不到要求蘇揆以自己的政治生命來捍衛能源穩定供應，甚至國家更長遠的能源政策規畫，但見蘇揆左閃右躲，絲毫不見對自己政策理念的堅持與信心。

蘇揆不敢為自己的政策做出保證也就罷了，更荒腔走板的是，竟牽拖到蔣委員的祖父。事實上，蘇揆的父祖輩也曾被質疑為出賣抗日領袖林少貓，這些指控缺乏實證，立場親綠的李筱峰教授曾在媒體撰文為其平反，批評「選舉一到，政策受評論、人品受檢驗，是應該的。但是評人論事若還要牽扯到祖先，那是毫無現代人權意識的古代『連坐法』、『滅九族』的舊思維。」對此，蘇揆不是更應該感同身受，怎麼還反其道而行？！（作者為國家政策研究基金會副研究員）