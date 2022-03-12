莫斯科街上所掛的史達林照相，以全身而手持香煙者為多，覺得他是高個子。可是據某君說，他的個子並不高，面麻，談話時並不多抽香煙。美國記者常見史氏一面與人談話，一面畫著簡筆畫玩，可是這次談話並不如此。他穿著列寧裝，在二樓辦公室內會見，他仍坐在辦公桌上，某君坐在對面，林顧問則坐在旁邊。以下記其問答之詞。

「你看中國前途如何？」史問。

「我們皆以為北京政府勢在必倒。」某君答。

「蔣介石北伐，這樣沒有把握的仗，你們以為能勝利嗎？」史問。

「我們以為這是全國人心所盼望的，必然成功。」某君答。

「蔣氏能反帝國主義到底而不與英美妥協嗎？」史問。

「惟對日本則絕不能妥協，因為全國人心都是反日的。」某君答。

「這樣就不徹底了。英美之帝國主義，其力量比日本尤大。」史說。

「這是沒有法子的。中國人已往對美感情最好，因為從未與中國作過戰，亦未要過中國領土。而對英國是討厭，對日本是仇恨，且日本尚不肯放棄其侵略。中日關係是個死結，任何人都解不開，這把火必然要燃起來的。現在中國人對蘇聯最好，因為他已放棄特權，而以平等之民族待我們。現在蘇聯已經幫助我們革命，將來還希望幫我們打日本。」某君說。

「我是研究民族問題的，覺得非經過革命，完全放棄原有意識，而生出新意識之後，兩民族之仇恨，是不易消除的。」史氏此話，我想是說中蘇經過革命後，將重新有較好的關係了。

「那麼英美會不會與日本衝突？」史問。

「此一問題，史先生研究得一定比我們清楚。我們讀到史先生的文章，知道帝國主義間雖有矛盾亦可妥協的。」史氏聽到某君說此話時，把身體仰在椅背上微笑了。

「你看上海中國財閥會不會出錢給陳獨秀辦報？」史氏突然問到另一問題上去了。

「我看財閥們都不會，因為他們並不重視陳獨秀。」某君答。

「如此陳獨秀不跟共產黨走即無出路，我們共產黨人對他可以放心了。」史如此說。但不久陳氏就不被重視，而終於被革去黨籍。我想正惟因為沒有財閥會支持他，沒有反響，所以史氏敢免他的職。某君自怨以無意中害了陳獨秀一下，梟雄說話與態度的不可測，亦可見其梗概。

說了半天，終於言歸正傳了。

「我想裝備在甘肅之馮玉祥部5萬人，」史說。

「如此則只能使馮氏有了甘肅地盤，若幫助一個割據的軍閥，固然夠了。不過苟欲責備馮氏，使其參加國民革命，出陝西入河南，而與國民革命軍會師，則力量尚差得遠。陝西雜牌軍閥，其力量超過十萬人，這須馮氏獨力應付的。北洋軍閥張吳合併起來，在河南增兵至50萬，而孫傳芳所部，尚不計算在內。我們與黨軍合併起來，與北洋軍閥力量之對比，為1比5，如何能濟？況且我們還要為郭嵩齡報仇，直搗東三省之奉系老巢，屆時是要遭遇到日本之關東軍的。」某君說。

「那麼你們所希望之最大限度，要裝備多少人？」史問。

「我們不以內戰之最後勝利為目標，而以打到東三省，遭遇到日本之關東軍為目標。關東軍是日軍的精銳，我們單獨的力量，勉強希望能擊敗奉軍，不能有擊敗關東軍的自信。所以希望蘇聯在遠東的紅軍，與西北軍合作，做成兩鉗之形，以鉗住關東軍。紅軍可以按兵不動，只是我們這一鉗迎上去，以與紅軍之一鉗接合，而企圖把關東軍鉗在裡面。造成此一形勢，則我們解決奉軍時，關東軍必不敢動，故亦不至牽動國際局面。不過兩把鉗的力量，須平均，始能鉗得住，尤其我們動的這一面鉗，力量不能太弱。」某君說。

「你們是不是要求與遠東紅軍，有同等數量的裝備？不過你們若不拿來打日本人，而在中國稱雄起來，則我們不特害了中國，妨礙其革命的推進，而且結果會害了你們自己的。」史說。

我以為此話有希望我們加入共產黨的意味。

某君自然連說不會，林顧問亦斷然地幫著說，中國人只要有力量，必然會打日本的，他無形中為我們做保證人了。史達林臉上至是露出興奮與得意之狀，而以加倍努力於革命相勉勵。某君覺得功行已經圓滿，遂興辭而出。臨行時說我們到處參觀，不斷學習，對蘇人招待之忱，至為感謝。某君先出，坐在汽車上，等了林顧問十分鐘，他始與史達林談畢下來，同驅車至夜總會和我相見。

林顧問一入門即告我，要較原來的軍援計畫，擴大至8倍，又要花他幾天功夫，重新開單與軍事委員會商量過。

他是不能回西北了，繼任人他已保薦軍長山古斯基（Sankoski）未知軍委會能批准否，不過史達林那裡已經通過了。山氏是他的好朋友，人甚和平精細。他的原任翻譯克拉夫仍回西北，藉可駕輕就熟，以期彼此之繼續和諧。惟大功告成，希望西北朋友，將來不要忘記他，而今日更不可不盡通宵之狂歡。遂請了舊日一起玩夜總會的朋友，與若干歌女舞女十餘人，飲酒作樂，一直從夜間11點半起至翌晨5時始止，大家都已東歪西倒，胡言亂道了。

6點半我回到寓所時，馮氏時已起身。在路上遇到他，不得不將結果報告，惟馮氏見我醉態甚濃，頗疑其不實不盡。所以不要我再說下去，叫我先去睡覺，睡醒後晚飯到他那裡，吃他親手烤的大餅，以及庫倫帶來的大頭菜。我下午6時到他那裡，見他正在自己動手，在廚房裡烤餅。烤到一半，要把上面的一半，調換的烤，即不用手來翻，只把鍋子一揚，就翻過來了。馮氏隨說，「你看我向上一抖，真正能抖起來了。」又說林顧問下午4時已經來過，留他晚飯，他以要到軍委會去，不肯留在這裡，一切都已報告他了。

晚餐極為豐富，仍如張家口舊時習慣，有雞有肉，以及牛羊魚蝦之類。外間所傳馮氏不吃好菜，只有豆腐雞蛋是不確的，不過燕窩魚翅是沒有的，而且煙酒亦不許用，未免覺到梢有缺憾而已。他所認為最名貴的，是庫倫新寄來的北京黃大頭菜，非此食不下嚥。但合到1元1片，因為寄到莫斯科的寄費太貴，而且其在庫倫的價錢，已較北京貴了數十倍。他拚命把黃大頭菜塞到我碗裡，我吃了2、3片之後，就拒絕了，因為我並不喜歡吃。飯後他說，大家可以回國了，囑我先回上烏丁斯克招呼一下。

事隔20餘年（編按：本書敘至民國43年止），猶以疇昔間事，足證史達林魔力的偉大，亦足證明「道高一尺魔高一丈」之語為不我欺了。尤其兩把鉗之說，恍若言猶在耳，而感到痛澈肺腑似的。20餘年以後，國軍與共軍戰於東三省，共軍與遠東之蘇聯紅軍，適成兩把鉗，共軍之一鉗，機動地迎上去，而紅軍一鉗不動，一切均如原擬。

而與20餘年前之原擬不同的地方，就是所鉗掉的，不復為日本之關東軍，而為自己的國軍。大概東三省之戰，蘇聯與中共，是拿蘇聯20餘年前其參謀部所製定的軍事原計畫，來實施了。國軍無關東軍之強韌，自然吃不住的。然其軍事原計畫，根據史達林的授意；而史達林的授意，出於某君的建議。但願此為一種巧合，而與某君這次談話無關，否則一言喪邦，負疚終身，尚敢以參加革命為功嗎？

【系列完】