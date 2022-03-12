中華文化，禮儀是重中之重。自國姓爺鄭成功將孔孟之道引進台灣省，這中國的邊陲之地也是蒙聖人訓導了幾百年。凡事也都講究個「禮」字，這排場可不能亂。

所謂禮生，即儀式主持人的助手，祭孔大典要禮生，傳統儀式婚慶要禮生，主持典禮莊重大方。葬禮要禮生，引導舉哀莊嚴肅穆。宮廟法事要禮生，捧花捧果盡顯神尊。

過去，禮生常交給地方有德飽學的讀書人擔任，主要是通曉儒教禮儀，德高望重，且能言善吟。

如今，一股新（歪）風吹入，讓原本莊嚴肅穆的執禮之人，搖身一變，換成「落入凡間的仙子」。

有道是：

一個個細腰長腿，一抹抹細嫩酥胸，一雙雙芊芊玉手，朱唇皓齒，顧盼流連，倩姿翩然……讓下面的看客幾乎鼻血暴走，直呼：「受不了啦！」

這究竟是發生了什麼事？

讓我們隆重開啟「台灣美女經濟」的頂級篇章——天使禮生。

看過「檳郎西施」、「酒促小姐」這兩篇的讀者，對於米桶反覆強調的，台灣四十年前的經濟崛起這個大環境已不陌生，繁榮的內需市場，進而導致了以漂亮女性為特色的「美女促銷經濟」氾濫成災。

何止檳榔，煙酒，時尚商品……

事實證明，美女作為多數人難以獲得的稀缺資源，以身體和容貌為資本，參與任何形式的活動都會產生強烈催化劑的效果。

這一招實在太超出預期。

女生方面派出的，完全是必殺的陣容，身高都是170公分左右，上圍必需C罩杯或更大。

容貌上，要當得起「小林志玲」、「小楊冪」、「小隋棠」、「小桂綸鎂」這些花名，最低標準也要流行萬人迷網紅臉。

天使的面孔配上魔鬼的身材，於是當秀才禮生遇到她們，滿腹經綸和德高望重，就如摧枯拉朽般完敗。

理論上，禮生是一應婚喪嫁娶都會出現的。可惜，仙女禮生的出場價格奇高，平價一小時要2000-4000新台幣，一天下來花錢如流水。一般人的婚喪嫁娶即便如何大操大辦，也很難負擔起這些「台灣天使」的收費。

只有等待最大的金主出手，那就是在台灣遍地開花的宮廟。

什麼是宮廟？

要說這宮廟，在台灣省的民俗和社會生活中可是佔有至關重要的地位。

我們這裡簡單介紹一下原因，明清兩代很多大陸移民赴台墾荒，但台灣島上長期有民無官，凡人群聚集之處，都靠地方宮廟來解決訴訟糾紛。大家求醫治病，事生事死也要依靠宮廟。一切該地行商買賣收入，也都要給宮廟繳納捐稅，甚至地方黑白兩道都收入其下。

久而久之，宮廟除了供神佛之外，還成為管理社會日常生活、社會秩序、文化慶典的中心。以至於後來的清政府在台設立機構，都要先下拜媽祖關公等一票神佛，方能顯得名正言順。

以前大家窮困時，省吃儉用也要拜神明求轉運。後面時逢戰亂，還有靠神明保佑來躲炸彈。現在大家都賺到錢了，更要大拜特拜以求更加陞官發財。由此延續至今，台灣省宮廟在民間依然有著強大的地位。

台灣有多少宮廟？

地方上的統計，佛、道兩家就有超過一萬多處。加上全台有宗教信仰者超過總人口的半數，讓這裡成為華人社會中，宗教活動最活躍的熱點。

台灣宮廟到底有多有錢？

財源之一當然是信眾的香油錢、做法事和購買宗教用品，只是台灣民眾比別處更愛做法事，平日裡請符水、點佛燈、請乩童，甚至還有驅魔辟邪等等相關活動宮廟都有的賺。

此外還有企業財團捐贈獻金，最後還有各類大型宮廟，例如彰化北港天後宮、台中大甲媽鎮瀾宮、台北艋舺青山宮等等，常舉辦「以神為名」的大型觀光遶境活動，動輒可吸引過百萬遊客，足見宮廟的吸金能力。

以被聯合國認證為非物質文化遺產的台中大甲鎮瀾宮為例，他們不僅錢多到要成立董事會，還有年度財務報告，2020年的財務總額為4億人民幣。

雖然打著神明保佑的旗號，宮廟卻比一般檳郎或酒精都更有競爭欲，各種炒熱場子的活動，毫無保留，全部呈現出來。

有乩童手持兵器，把自己割到鮮血淋漓，展示神威。看那熱鬧非凡的傳統陣頭，八家將威猛招搖，沿路驅鬼驅邪。

電音三太子當然是電子時代的產物，是人類學研究的未解之謎，將一切傳統的都引向那魔幻版的紅毯。

野台秀是獻給神明的露天音樂會，過去是歌仔戲和布袋戲為主，如今則成了鋼管舞和脫衣舞的天下。

如今兩性平等，女信眾的情緒也要被好好安撫到。

台灣人口總數不過二千多萬，卻要支撐如此龐大的宗教市場，導致各方勢力競爭激烈。

可是，宮廟依靠的是彰顯靈驗來招攬信眾。然神跡終究是無形的，也無科學驗證，只能靠口耳相傳，越多人傳頌，才有更多人會信。

因此，動員部署大型活動就成了各個宮廟「販售靈驗」的生計來源。

為此不惜代價，邀請地方知名人士、高官顯貴加入，舉辦更加奢華的儀式，為吸引關注而採取更誇張的表演方式。

「天使禮生」就這樣應運而生。最知名的要數「唯有牡丹真國色，花開時節動京城」的台南市「舞魅孃」組合，這一團美人兒平日裡就是媒體報道和綜藝節目的寵兒，盛裝出席宮廟活動更是惹得全場目不轉睛。

圖：[email protected]臺南舞魅孃 Tainan Charming Dancing Girls

舞魅孃的創始者本是網紅起家，偶爾一次參與過宮廟活動，發現獲利頗豐，因此便招攬了很多原本就從事模特、舞蹈相關的正妹來斜槓禮生。

宮廟到底是（名義上）需要莊嚴的場合，要炸大粒奶球，也要先找好理由。取名「舞魅孃」就是為了標榜唐朝以袒露為美，不受封建禮法的束縛。

因此每次舞魅孃禮生出任務時，都必定穿上特別設計款式的低胸禮服，搭配誇張的頭飾設計，還會先在粉絲專頁中放出預告，通知大家去捧個人場。

除了低胸，誇張的頭飾也是天使禮生的特點。

單靠這樣的裝扮，站在神佛面前當人行立牌也是頗為怪異的。美女禮生們還必要掌握很多宮廟儀式規則，從出場捧花捧果，執香祝贊，何時進退行禮，都要努力擺出莊嚴肅穆的姿態。

不管旁邊的信眾如何眼神大吃豆腐，瘋狂拍照，甚至還有趁亂伸出鹹豬手，都只能在心裡默念「Oh，my god！」，臉上都還要展露招牌笑容，撐完全場。

以美女服侍神明，這樣的做法在信眾間也是很有爭議的。畢竟宮廟為了吸睛，已經無下限地引入了脫衣舞、鋼管舞這些不良現象。

現在又開始要禮生炸乳，違反公序良俗，反而使得宮廟的文化底蘊大打折扣。

因此，「通靈」就成了這些正妹們與那些庸脂俗粉最大的不同。既然天生麗質、體質特殊，就要與鬼神相通，篤定就是「天女下凡」，擔任「神的禮生」那可不是理所當然。

這些美人禮生們，各個都有證人證言，一位名為「糖糖」的正妹曾因表演不認真，被神明打過屁股，回家後臀部有五個紅彤彤的手印；另一位甑馨則是知名的「陰陽眼」，能見到靈魂，還能聽到神佛的聲音。有這樣的設定，簡直可以做玄幻小說的女主角。

舞魅孃作為「先敢露者」，近年來邀約不斷，如日中天儼然成為新產業的帶頭指數。剩下的，還有一大批美女，穿著更露點的衣服，擺著更風馬牛不相及的姿態，出沒在各個中小宮廟以求分一杯羹。

長此以往，我相信還有更大一批正妹正在趕來的路上，相信「神之侍女」這個行業，在台灣還有發揚光大的未來。

台灣的宮廟文化，近些年看似都有蓬勃的發展。不僅和大陸頻頻展開「媽祖交流」，還揮金如土大筆去東南亞散財應援。對外如此壕無人性，其實已經外強中乾，在台灣省內因搶奪金源和信眾、早已陷入低俗的惡性競爭。這個「傳統文化」的未來，還真是讓人堪憂。

2022年的媽祖國際觀光節已經開始，來不及不解釋了，快上車吧。（小米桶）

（本文來源：「環行星球」公眾號）