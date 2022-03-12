左起：經濟部部長王美花、行政院院長蘇貞昌、國民黨立委蔣萬安。（圖／取自中時新聞網直播）

國民黨立委蔣萬安11日質詢行政院長蘇貞昌時，問他敢不敢承諾不會再大停電？蘇貞昌不願承諾，兩人火爆對嗆，蘇貞昌還酸「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」。

蔣萬安是在談電力及能源問題，畢竟在王美花部長任內已經3次大停電，在蔡政府「非核家園」的政策下，台電已經疲於奔命，所有的發電設備全部用上，才勉強應付用電需求。在這種情形下，未來誰敢保證不會大停電呢？蘇貞昌不敢承諾接下來不會再發生大停電也就罷了，反嗆「反攻大陸」實在是不倫不類。

台北市議員徐巧芯在臉書上表示，行政院長被問到跟自己業務有關的問題回答不出來，只會小學生吵架，那我還不如找一個更專業吵架王當行政院長就好，要你幹嘛？

日前俄羅斯把台灣列為「不受歡迎的國家與地區」之中，蘇貞昌竟然沾沾自喜，指稱「台灣是個國家，全世界都知道」。但是俄羅斯十分審慎，遣詞用字十分精確，《塔斯社》不但在發布名單時用「國家與地區」標示，顯示台灣只是「地區」，還特別在台灣後面加註「被認為是中國(大陸)的領土，但自 1949 年後，長期有自己的政府在管理」。

蘇貞昌忽略俄方的用字，以及對台灣的註解，不知道是裝作沒看到，還是真無知？如果翻舊帳，蘇貞昌曾經在神明面前說謊。有這種行政院長實在是國家之恥。

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