一場在立法院的「電力供應」質詢，竟能荒誕地「走鐘」為跳票的「反攻大陸」國策！此等乾坤大挪移般的歪樓鬧劇，讓民眾再次懷疑：領銜主演的行政院長蘇貞昌，到底是真無知還是耍無賴！

首先，「電力供應」的大哉問，竟被蘇貞昌思覺失調為「政治」問題，且還口出「政治不是拍胸脯保證」的驚天之語！據此試問：能不能拍胸脯保證國防？蘇貞昌願不願意拍胸脯保證：台灣的國防絕對安全無虞？

其次，蔣萬安的祖父是前總統蔣經國。1980年6月蔣經國在擔任總統兼國民黨主席時，即已轉以「三民主義統一中國」，取代先前的「反共復國」政策，且成為國民黨第十二次全國代表大會的政治綱領。其後，也因之產出了「三民主義統一中國大同盟」等組織。

另關於蔣萬安的曾祖父先總統蔣公，則事實確曾在1962年至1965年間，以「國光計畫」、「海威行動」等，執行了「反攻大陸」軍事任務。蔣公亦曾在美國「西方公司」等單位的支援下，對大陸進行過規模不等的武裝襲擊。之後，由於中共逐年穩固其統治地位、成功試爆核彈，以及在美國陷入越戰困境後，除開始以「拉攏和蘇聯分裂後的中共」，取代之前的反共方針，美方更嚴格地限制與監視蔣中正夙夜匪懈的「反攻大陸」行動。

至於蘇貞昌的所謂「還去當了兩年兵」，則顯然是他將自己在大學畢業後的「分發至憲兵司令部擔任軍法官」，瞎扯淡為「持槍在前線殺敵」的天下第一勇！總之，去年11月12日，國父誕辰第155週年紀念日的當天，蘇貞昌對立委鄭正鈐獅吼：「你扯清朝」！四個月後，蘇貞昌又自爆以「反攻大陸」，做為國父逝世第97週年的獻禮。或許，國父的在天之靈，會晴天霹靂般地對蘇貞昌來上一句：「您真的很能扯」！

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