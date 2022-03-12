「鏡電視」在2019年12月12日向NCC提出「鏡電視新聞台」的經營申請。能夠申請通過，是因為NCC要求：一、「鏡電視」與「鏡周刊集團」必須各自獨立營運；二、裴偉應辭去鏡電視董事長，不得擔任鏡電視有給職務及參與公司營運。

鏡電視則是在2021年7月9日表示，裴偉已辭去董事長一職，無擔任職務，亦無影響公司營運決策。(裴偉5月已經辭去董事長職務， 8月才變更登記)。但根據資料，裴偉是在8月18日才辭去董事長一職，鏡電視卻在1個月前就說裴偉已經辭去董事長。

另根據今周刊的報導，裴偉本人的聲明：停雲管理顧問公司和鏡電視簽約費用，包含董事長薪資，從2019年8月籌設規劃鏡電視，2020年4月正式成立，一直到2021年5月，鏡電視一共支付給「停雲」1340萬元。他又說，陳董事長上任後，公司「依約」仍然持續支付。裴偉就是媒體報導的「每月持續領150萬顧問費」的那位顧問！

所以，我們要問NCC：一、鏡電視的說明、裴偉的承諾是否屬實？二、裴偉是鏡電視董事長，同時也是「停雲」公司的董事長，為什麼裴偉可以和裴偉簽約？嚴重違反公司治理、同時涉及刑事背信並且侵害鏡電視股東、員工權益！

很明顯這是政治力介入鏡新聞！裴偉和裴偉簽約，這麼明顯的違法行為，NCC為什麼選擇看不見？是誰去關說？有沒有人施壓？

就算NCC無視「鏡電視」違反NCC自己要求的獨立性，對於裴偉違反NCC禁令，介入鏡電視經營，可以「視若無睹」，更可怕的是已經有人勇敢舉發，NCC卻草率打發，不予調查，快速表決通過。

「鏡電視新聞台」申請案，7位NCC委員當中，雖然最後以4:3通過，但其中兩位專業媒體出身的委員，包括王維菁、林麗雲，都提出不同意見書，特別點出「該頻道之實質控制人隱晦不明，公司治理有潛在風險」。

7名委員，具有新聞專業的委員全部反對，但在NCC主委陳耀祥的強力護航下，在全部由不具新聞專業的委員表決下，還是通過。

就像我們在醫院工作時，醫院7名委員，2名醫生，1名律師，4名工程師。2位醫生反對開刀，其他委員投票通過開刀⋯⋯，這像話嗎？

所以，我們要求NCC必須向國人說明，鏡周刊和鏡電視的關係、裴偉在其中扮演的角色，還有，究竟是哪些綠營高層向陳耀祥關說？明知是違法，為什麼陳耀祥堅持護航到底？

為何鏡周刊有高達150名員工掛在鏡電視、領薪水？是否違反當初對NCC的承諾？之後又全數移回，五位董事是否知曉？如此大規模員工集體離職、移動，是為何？有無向勞動局申報？若是沒有申報，則違反勞動局「大量解僱」必須申報之相關規定。

所以，我們特別請台北市勞動局前往勞檢，一直到2021年9月至11月，鏡周刊和鏡電視這兩家公司仍有部分勞工相互調任，最近一次調動是今年2-3月從鏡電視調動至鏡周刊。

這是很多中小企業的手法，會把勞工的勞保轉來轉去，甚至沒有經過勞工同意，時間拉長，事後計算資遣費會造成勞工工作年資受損，根本損害勞工權益！

所以，我們要問NCC，鏡電視公司在2021年10月31日當天高達113人退出勞保，理由為何？113人從何而來？又去何處？113人離職，有沒有進行大量解僱通報？請問NCC內容處黃文哲處長，你知道有100多人掛在「鏡電視」領薪水，實際上在「鏡周刊」、「鏡文學」上班嗎？（作者為民眾黨立法委員）

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