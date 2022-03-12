南韓中央選舉管理委員會3月10日公佈的統計結果顯示，最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅在第20屆總統大選中獲勝，圖為他2日在首爾參加電視辯論的資料照。（新華社）

9日舉行的南韓第20屆總統選舉開票經過如同007電影般驚心動魄。10日三更半夜才揭曉的結果，由反對黨「國民之力」候選人尹錫悅以0.73%，25萬812張票差距擊敗執政「民主黨」候選人李在明。

因不滿文在寅總統踐踏大韓民國憲法及藐視法治精神，並且從未兌現5年前宣誓就職時向人民保證的諾言，選擇自行辭去檢察總長一職的尹錫悅，投入政治僅有254天，就成為青瓦台的新主人，不能不算是南韓憲政史上的一項創舉和記錄。

因此，與其說這次選舉是尹錫悅與李在明之戰，不如說是尹錫悅挑戰文在寅的5年失敗政績成功。選民也已受夠了5年以來主張民主、進步政黨施政的痛苦，所以選民自動高舉「政黨輪替」與「審判文在寅」的紅色警告牌。

起先，文在寅主張他是繼承金大中和盧武鉉2位前總統的「正派血統」。沒想到，南韓人民發現，文在寅是歷屆政府中最無能、腐敗。金大中首次登陸平壤就能獲得諾貝爾和平獎；同樣人權律師出身的盧武鉉知道廉恥，卸任後因貪污罪被檢察官傳訊，覺得對不起向人民所作的「絕不貪瀆」承諾，選擇自盡留下面子。

此次大選，尹錫悅能獲得年輕選民的大力支持，其主要原因是講話誠實。南韓人民被文在寅欺騙5年感到疲憊不堪，因此選擇了正直的政治新人尹錫悅。他當選總統後的感言中也可看出端倪，「勝選屬於偉大的人民，今後只相信人民和追隨人民的意見施政」。

目前，文在寅與李在明多項弊案纏身，2人都怕會受到政治報復。然而，尹錫悅再三斬釘截鐵地保證，他不會採取報復，也不會介入。因為國家有法律，有司法制度，法律面前人人平等。因此，一切依照司法程序正常運作即可。

當選後，尹錫悅立即接獲文在寅總統的祝賀，也應美方主動邀約與美國總統拜登通電話，拜登希望今後與新政府密切合作，也邀請尹錫悅近期訪問華盛頓，並且提出美韓日3國同盟關係的重要性。暗示尹錫悅要與日本修好。美國一直認為，文在寅破壞韓日關係，讓美國頭痛。

10日，中國大陸新華社與中央電視台等媒體一方面報導尹錫悅當選新聞，另一方面認為，屬於傳統保守派的尹錫悅競選期間所講的重建韓美關係與追加配置薩德等言論，僅止於「選舉語言」，應該不會影響到中韓建交30年已建立的良好基礎，經貿關係反而會加強。

坦白說，台韓不僅國情類似，文在寅與蔡英文的施政也頗多相似。其中，2人強力推動的「非核家園」政策都面臨挑戰，蔡英文執政期間大停電5次，文在寅則要付出接受法律制裁之代價。文在寅與蔡英文的傲慢，只會讓人民受苦受難。

南韓人說，文在寅很會選舉，任期內全國地方選舉和國會議員選舉等創下4戰4勝記錄。但從去年的首爾、釜山市長選舉至前日的總統選舉接連敗北來觀，充分證明昨日的花再美麗，還是會凋零。

南韓變天，象徵政權僅是曇花一現罷了。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※