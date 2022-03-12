俄烏戰爭世人多同情弱國烏克蘭，令人意外的是，俄羅斯第一擊未取得決定性勝利。大陸與俄羅斯師出同門，俄羅斯先以飛彈攻擊烏克蘭軍事要點，再奪取制空、制海權，最後地面部隊進入的作戰模式，與歷次漢光演習共軍攻台的想定相去不遠，剛好可以觀察國軍的優勢與不足，作為未來建軍備戰的借鑑。

全民國防需通盤檢討

軍力並不等於戰力，瑞士信貸公布「國家軍力強度指數列表」我國軍力排世界第13，甚至勝過以色列，但國軍與以色列戰力相比如何，大家心知肚明。戰力是武力與精神力加總而成的，烏克蘭軍隊雖處於劣勢，但國民強大的抗敵意志，贏得世人尊敬，但台灣目前的安全情況也就是邱國正部長所說的「最危險的時刻」，但是我們年輕人是否有捍衛家園的準備，以及是否樂於接受軍事訓練，答案令人心寒。

募兵制實施後，許多人認為保衛國家安全是軍人的事，與一般人無關，國防部雖然大力推動「全民國防教育」，但是教育方式太過淺薄，嘉年華式的活動並不深刻，蘇貞昌院長被立委問到「中共飛彈來襲時」應如何應變，也答不出來，遑論一般民眾，顯見「全民國防教育」與「全民防衛動員」並未相互結合，造成國人對於軍事事務既關心又很陌生的奇特現狀。

大陸軍力快速崛起，國軍已無法有效嚇阻大陸軍事威脅，民進黨政府又屢屢揮動「抗中保台」大旗刺激中共，造成兩岸關係緊張，美國也樂得以台海危機為名，大量傾銷武器，政府也來者不拒，號稱打造「刺蝟島」，但「人」才是一切的根本，花大錢買再多高科技武器，歸結到底還是要人來操作。但是兵役制度在政治人物的操弄下，早已變得面目全非，義務役訓練量不足，志願役招不滿額，連維持日常工作都有困難，另外為了減少訓練意外，不得不降低演練難度，縮短訓練時間，國軍戰力嚴重弱化。

但政府高層對於役期延長不鬆口，國防部只好強化後備役訓練，做為義務役訓練不足的「補救教學」，實在是本末倒置。若軍備現代化，國防部卻沒有勇氣對政府高層說真話，從恢復徵兵制開始改革軍務，那麼，買再多新武器都是枉然。

避戰比贏選舉更重要

國人透過網路、電視新聞看到俄烏戰爭慘烈的畫面，目睹烏克蘭民眾流離失所，俄羅斯軍隊對民宅、醫院及電廠的無差別攻擊，自然對戰爭心生畏懼，也擔心台灣是否會步其後塵，也會對民進黨對抗性兩岸關係產生疑懼，甚至可能因而動搖民進黨的執政基礎，才會一再強調「台灣不是烏克蘭」。

台灣的確不是烏克蘭，台灣四面環海，國人不像烏克蘭民眾可以逃往鄰國避戰，世界各地的武器與義勇軍正不斷進入烏克蘭，卻不可能源源進入台灣本島，一切都得自立自強。看到世界各國對俄羅斯核武大國「強凌弱」，卻只能低聲下氣經濟制裁，我國「苦撐待變」等待外力馳援的作戰想定符合現實嗎？真的要打上大大的問號。

台灣這幾十年來能夠高度發展，創造經濟奇蹟，人民安居樂業，就是有訓練精良的三軍做為後盾，如今，國人不安全感越來越高，也對當前國家的安全環境與國軍的建軍備戰，是否能打贏下一場戰爭提出質疑，也終於有人提出要延長兵役與加強訓練的議題。

要知道，新武器、新裝備進來之後，會成立許多新單位，海軍的飛彈指揮部、空軍的新F-16V聯隊，員額要從哪裡來？陸軍成立5個後備旅，員額是從主戰部隊裁撤一個營後挪交，這種「削足適履」的轉用方式實在悲哀，海軍要成立20個飛彈中隊，但沒有員額，只好打精銳陸戰隊的主意。未來少子化只會越來越嚴重，以目前的兵力規模都已招募不滿，未來若是軍隊擴編，人力又從哪裡來？

避戰要先能戰，現行兵役制度、訓練方式、作戰想定及如何落實「全民國防」，都需要通盤檢討，軍中的形式主義作風與虛偽造假、報喜不報憂、官大學問大的陋習，也應該改革。負責任的政黨不能只求贏得下一次大選，而要為下一代建立安全的環境，避免戰爭，才是民眾之福。