很多人可能沒有注意到，大陸2021年人均GDP已達1.25萬美元，超過世界人均GDP水平。若按世界銀行標準，人均GNI約1.24萬美元，已接近1.26萬美元高所得經濟體門檻，代表大陸有機會跨越「中等收入陷阱」，往高所得國家前行。事實上，大陸沿海省市，如江蘇省2021年人均GDP達2.12萬美元，北京2020年就達到2.39萬美元。大陸經濟不但未如20年前李登輝前總統所預言崩潰，反而飛速成長。

小心陷入資訊繭房

尤其最近幾年，無論是成功脫貧進入小康社會，還是數位經濟、電子支付上的全球領先優勢，抑或AI、5G以及探月工程、火星探測、國際太空站所展示的尖端科技水平，乃至Z世代對中華傳統文化自信所掀起的「國潮風」，不僅讓西方先進國家為之側目，也讓很多開發中國家試圖探尋「中國模式」背後的秘訣。

但由於綠營操弄「反中抗中」，蔡政府網軍大打「認知戰」，加上近兩年疫情肆虐，兩岸人員交流幾近於無，情感連結逐漸斷鏈，造成民眾習慣性對大陸資訊進行負面解讀。兩岸明明同文同種，只隔著一灣海峽，卻好似隔著太平洋，最近的距離卻形成最深的隔閡。

無獨有偶，大陸近年同樣民粹情緒高漲，很多大陸民眾對台灣也產生對抗情緒，高唱「武統論」，拒絕接受台灣所有正面訊息。昔日對「亞洲四小龍」的欣羨，在年輕人開始「平視世界」後，唱衰台灣經濟發展的資訊、視頻盛行於網路。行政院主計處預估台灣2021年經濟增速逾6%、人均所得將超3.2萬美元時，大陸民眾普遍感到意外，甚至懷疑造假。

哈佛大學教授桑斯坦在《信息烏托邦》一書中提出「資訊繭房」和同溫層效應現象，認為人們在網路經常接觸同質化的人群和信息，傾向於將其當作真相和真理，不知不覺中窄化自己的眼界和理解，走向故步自封甚至極端偏執。尤其進入大數據時代後，經演算法推送的資訊，更進一步加深了同溫層效應。兩岸對彼此的認知同樣陷入「資訊繭房」，台灣對大陸的各項進步一葉障目，大陸只注意台灣的政治內鬥，看不到台灣經濟的韌性、民眾對中華文化的繼承與發揚光大。

放下對抗互為借鏡

大陸需要保持經濟的高質量增長，克服產業結構調整的難題，推動「Made in China」從全球產業鏈末端進入中高端，另一方面亟需深化改革，以縮短區域化差異及社會群體發展差距，兼顧經濟社會的發展。台灣過去40年在全球化產業鏈中「力爭上游」，打造出令世界刮目相看的半導體晶片、電子零組件等產業，值得大陸以謙虛、借鑑的眼光看待。

大陸「共同富裕」政策走向引來殺富濟貧的疑慮，一些藝人、網紅主播因逃稅被追繳鉅額稅額，今年兩會期間，更有人大代表提出討論明星鉅額逃稅是否入刑的建議。不過，也是在兩會期間，也有政協委員指出，「殺富不一定就能濟貧」，反而將導致「共同貧窮」。正如大陸官方屢屢強調，大陸仍處於中等偏上收入經濟體行列，人均GDP和GNI接近但仍未達到高所得經濟體下限標準，從居民所得占GDP比重、恩格爾係數、社會福利支出等各項指標來看，距離發達經濟體門檻還有差距，「十四五」期間將是大陸能否邁過「中等收入陷阱」的關鍵期，相關政策的研定與執行非常關鍵。

台灣人均所得是大陸兩倍多，蔣經國時代曾是「均富」的模範生，然近年來社會頂層與底層民眾的分化越來越激烈，貧富差距擴大、消費低迷，加上近來物價高漲，民眾幸福感降低，年輕人傾向不婚、不孕，新生兒數逐年遞減，對經濟發展前景不利。

人均所得1.24萬美元與3.2萬美元的差距，正是大陸經濟發展的巨大空間，大陸已展現決心實現共同富裕，台灣一則可以善用新政策的發展機遇創造商機，二則可以從中借鏡，尋求縮小貧富差距之道。對大陸而言，可以與台灣卸任官員與學界交流，整理台灣跨越中等收入陷阱政策經驗，或能有所借鏡。兩岸都需要敞開心胸，關心彼此的發展，而不是負氣關上交流大門搞對抗。