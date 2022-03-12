立委蔣萬安要求行政院長蘇貞昌承諾不再發生大停電，卻惹毛蘇揆，把蔣的祖父搬出來瞎扯，連承諾反攻大陸、害他當兵等往事都拿出來翻舊帳。自詡政壇「電火球」的蘇貞昌，這回為了停電問題，顯然連騙都懶得騙了。

蘇貞昌在立法院修理國民黨立委屢見不鮮，且得意自滿。2021年10月，藍委鄭麗文要蘇展現保台決心，提到「到時候投降的第一個是你」，蘇竟罵鄭不要臉，翻出過往幫忙鄭助選站台往事，直指「叛徒」的不是。

這回對上蔣萬安，也不是兩人第一次過招。上回萊豬進口，蔣質詢到屏東看豬農，豬農反應擔心養豬產業受到衝擊；當過屏東縣長的蘇貞昌以為撿到槍，反質詢嘲諷蔣不懂屏東豬農，並點名信功肉品力挺政府，結果信功當天就打臉蘇揆，要不是警察「技術犯規」，蘇揆挨告造謠恐難一筆帶過。

303全台大停電，許多人飽受驚嚇、產業界逾百億元損失，連蔡總統在府內接見來訪的前美國國務卿蓬佩奧的直播也突然喊卡，蔡政府第一時間早就設下基層人為疏失的防火牆，僅准台電董總和興達電廠廠長下台，硬是讓任內3次大停電的王美花留任。

蘇貞昌留下不專業的王美花，無非是要保住他「民選後任期最久院長」頭銜，不過，學者認為政府不認缺電事實，是未來再停電、缺電的最大隱憂；王美花也已坦承2025年綠電目標跳票，加上綠能黑影幢幢，蔡政府能源政策失敗只是時間問題。

天有不測風雲，要承諾不停電的確困難，但將其與反攻大陸類比，根本不倫不類，想要避免故障停電，除換燈座外，用久的電火球更該先淘汰，否則硬撐爆炸，可能危及整個電力系統。治國也是同樣道理，蔡總統真該好好想一想。