前央行副總裁許嘉棟歎息，台灣「閒錢太多、投資太少」成經濟隱憂。從2000年統計至2021年，台灣平均每年經濟成長率約3.83%，其中，民間消費貢獻了1.22%，淨出口貢獻了1.79%；相較之下，過去20年間，台灣的公共支出平均每年成長僅0.07%，對整體經濟成長的貢獻占比，僅約3%。原因或在於台灣過去很長一段時間，無論學界或公部門，對「政府花錢」的立場都相對保守。

中國大陸的改革開放以來，城市經濟發展模式可謂百花齊放，深圳飛速發展靠的是珠三角區位和特區政策、互聯網經濟。合肥發展被冠上「賭城」稱號，除了政府的魄力和嚴密調研之外，也靠「賭性」堅強。學者分析合肥在城市GDP排名躍升原因有國家的政策扶持、全省的人口紅利，再有就是闔城上下孤注一擲的「合肥模式」，賭科大、賭京東方、賭長鑫。相對於台灣經濟的低迷，政府守成有餘創新不足，花了更多的精力在做政治攻防，經濟建設只能淪為跑龍套。反觀對岸的內陸城市合肥，2000年GDP總量325億元（人民幣，下同），在內地城市中排名80位，到了2020年，接近萬億GDP排名全國前20。台北過去只是對標上海，所以柯文哲有雙城論壇，看來我們不僅僅要學上海，還要學合肥。

合肥市政府自2000年開始大建設、大拆違（拆除違建）、大招商政策，優質的基建與優惠的招商政策，為合肥引來了三洋、格力、長虹等一大批大型家電企業設廠，讓合肥一躍成為了中國三大家電製造基地之一，人稱「北青島、中合肥、南順德」。2007年合肥市投入年財政收入的80%經費與京東方合資建廠，並且幫助他們籌集更多社會資金，給予新廠補貼和稅務優惠。當時京東方企業連年虧損，這場合作不被看好，合肥市政府扛住壓力。大陸股民和業界覺得合肥市有病，其他地方政府覺得合肥市傻，招個商下這麼大成本，最後讓罵聲停止的不是公關刪帖，而是數據。

2010年中國大陸第一條第6代TFT-LCD面板生產線在合肥正式量產，同年合肥市GDP總量2702億元，中國大陸城市中37名，是10年前的8倍。2020年，北京、武漢、湖州三城先後爽約了對新能源汽車製造商蔚來的投資，只有合肥向蔚來中國張開了懷抱，就像對當年的無家可歸的中科大、京東方六代面板生產線、兆易DRAM研發專案一樣。4月合肥出資百億，蔚來中國官宣落戶；5月德國大眾決定10億歐元入股合肥車企江淮汽車、11億歐元入股合肥電池廠家國軒高科。蔚來、大眾、江淮、國軒，一個數千億產值的電動汽車產業鏈呼之欲出。

從合肥模式看今天的台灣，在合肥投資京東方的時候，台灣早幾十年已經有李國鼎等國之重臣引進張忠謀，打造今日的護國神山台積電。而當前台灣閒錢太多、投資太少，名為前瞻計畫的基礎建設方案淪為民進黨派系分贓的「錢瞻計劃」。十年河東十年河西，如果我們選出來的政治領袖是花80%的精力在經濟而非政治，那台灣會不會更好？台灣真的應該從新做起好學生，學學合肥！（作者為廈門大學金融學博士研究生）

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