不出所料，俄烏戰爭爆發後，「今日烏克蘭，明日台灣」一說在輿論場上不脛而走。有意思的是，兩岸官方不約而同地強調「台灣不是烏克蘭」，理由卻大相徑庭。

的確，台灣本來就不是烏克蘭，也不應該成為烏克蘭。如果民進黨政府從善如流，對兩岸政策改弦更張，台灣人根本不必擔心飛來橫禍。

俄羅斯冒天下之大不韙，悍然出兵烏克蘭。華盛頓為基輔搖旗吶喊，對莫斯科施加制裁，卻拒絕派出一兵一卒。大陸會不會如法炮製，武統台灣？美國會不會色厲內荏，袖手旁觀？

為了安撫人心，蔡英文親自上陣，駁斥「今日烏克蘭，明日台灣」的論調，宣示民進黨政府有堅強信心維護台灣安全，論據包括台灣海峽天險及地緣戰略地位、台軍不斷提升的防衛意志與戰力、蔡政府對區域安全高度關注及投入等。這些冠冕堂皇的說辭虛虛實實，潛台詞其實是台灣比烏克蘭重要，美國不會見死不救。拜登政府也心領神會，派出跨黨派代表團訪台，重申美國對台灣的支援「堅如磐石」。

對岸的王毅同樣認為台灣問題與烏克蘭問題存在本質區別，並且強調兩者沒有任何可比性。在北京看來，最根本的不同在於，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄烏兩個國家之間的爭端。」換言之，「今日烏克蘭，明日台灣」是個偽命題。民進黨政府一邊口口聲聲「台灣不是烏克蘭」，防止自亂陣腳；另一邊卻暗示台灣與烏克蘭同病相憐，博取國際上的同情與支援。如此矯揉造作，難怪會被大陸諷刺蹭熱點和「碰瓷」。

台灣與烏克蘭不可同日而語，但也不是毫無瓜葛。自我感覺良好的民進黨政府其實正在犯與烏克蘭當局相同的戰略錯誤。第一、處心積慮推行「去中國化」，不擇手段煽動兩岸對立。第二、死心塌地追隨美國，甘當華盛頓遏制北京的馬前卒。

烏克蘭政府熱衷於「去俄羅斯化」和對美一邊倒，給了普丁大動干戈的口實。民進黨當局的所作所為何嘗不是在自掘墳墓？保家衛國的烏克蘭至少還能得到聯合國141個會員國的聲援，台灣屆時則恐面臨求告無門的絕境。被台灣朝野寄予厚望的美國至今拒絕承諾出兵保台，而是念茲在茲「反對片面改變台海現狀」，這看似警告解放軍不得輕舉妄動，但也是敲打民進黨諸公不可以有恃無恐。

大陸本來就不打算效法俄羅斯簡單粗暴解決台灣問題。中共十九屆六中全會首次提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，本年度大陸政府工作報告也提到要貫徹這一方略。

根據大陸權威涉台專家的解讀，「和平統一、一國兩制」這一大陸對台大政方針不變，「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」、「共圓中國夢」、「兩岸心靈契合」等對台工作新理念也將得到進一步貫徹。

相較俄烏兩個兄弟民族大打出手，魚死網破，兩岸同屬中華民族，本來就是相親相愛的一家人。習近平更是承諾中國人不打中國人，中國人要幫中國人。這才是台灣與烏克蘭的本質區別。只要民進黨政府回歸中華民族的立場，勇於承認台灣人就是中國人，停止聯美抗中，爭取與大陸和解共生，台灣就沒有安全之虞。「今日XX，明日台灣」才會真正休矣。