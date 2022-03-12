年初在爭議之中取得執照的「鏡電視」，還沒正式上架讓觀眾看見他們想要成為「民間版公視」的實際成果，近日卻又再因董事會的政變風暴引起外界關注。新聞媒體本身變成新聞焦點、一年之內連換3名董事長與高層，背後到底出什麼問題？

2019年鏡電視提出經營申請時，NCC就已經開出條件，要求「鏡電視」與「鏡周刊集團」必須各自獨立營運。NCC並且要求鏡周刊的董事長裴偉必須辭去鏡電視董事長，不得參與鏡電視相關的營運。然而鏡電視與鏡周刊的人事大規模重疊、裴偉及裴偉的外部公司與鏡電視之間的帳務和雇傭關係卻始終說不清楚，因此今年初在NCC的審議會議上，有媒體專業的兩位委員才會特別在意見書上表示「該頻道之實質控制人隱晦不明，公司治理有潛在風險」，反對鏡電視的申設案通過。

然而鏡電視還是在NCC主委陳耀祥的強力護航之下，以多數非媒體專業委員4:3的票數取得執照。如此草率蠻橫的決定，也讓人不禁質疑NCC的公正性和評斷標準在哪裡？憑什麼中天被關台以後，至今幾次的申請復播都被擋回，但鏡電視卻能在財務與公司架構都不明朗的情況下順利通過申設？是不是只要能被政府把持掌控的媒體就能獲頒執照，而無法收買的媒體就絕對不給上架？

因為攤開鏡電視去年提出的營運企劃書，鏡電視明白表示未來收入的3成打算仰賴政府標案。當時就已經有人提出質疑，認為鏡電視自詡要成為客觀獨立的媒體，但如果收了政府的錢，還有辦法對政府客觀中立報導嗎？會不會又因此淪為政府的宣傳工具？更有人以此推論，NCC這麼急著讓鏡電視通過審核，就是因為有政府高層在背後指示。畢竟從這次鏡電視董事會的政變風暴來看，無論是發動政變還是後來上任的董事長和總經理，都是長期與綠營交好的人物。從NCC到突襲撤換董事長，不過是政府與鏡電視當中的親綠派系裡應外合演出的一場大戲，目的或許只是為了讓鏡電視成為更貼近執政黨意、能為政府所用的媒體。

台北市長柯文哲日前受訪時就表示，他覺得總統蔡英文很厲害，知道控制社會主流、思想，民進黨控制媒體實在太可怕。以前還有綠媒、藍媒，現在從49台到56台統統都是綠媒，大家都是一言堂。猶記得當年民進黨還是在野黨的時候，曾經大張旗鼓地要求國家勢力退出媒體，還台灣一個獨立自主的媒體環境。然而綜觀蔡政府上任以後的這幾年，無論是檯面上靠著NCC整肅反對媒體、扶持成立親綠媒體，或是檯面下靠著1450在網路帶風向、打壓不同意見，台灣的媒體環境不但沒有因此變得更加獨立公正、多元自由，反而受到更多政治力的干預。（作者為口譯工作者）