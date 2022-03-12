賴清德日前接受Yahoo TV節目專訪，談到近來國際關注的俄烏戰事對台灣的啟示，他大膽預言，中國如果哪一天敢打台灣，屆時恐怕不會是一對一的局面，而會是一對多國，甚至是要硬扛整個國際社會。

民進黨政府似乎擺開不惜一戰的架勢，但台灣人民未免納悶，到底為誰而戰？為何而戰？況且，俄羅斯損失的只是錢財，烏克蘭失去的是百姓，這筆帳如何換算？怎能衡量？到最後要算的是誰死的人多！

這也讓所謂「天然獨」年青世代認清現實，猴群面對醒獅豈敢真打！以美國為首所謂印太戰略與民主同盟，都只是啦啦隊式的助陣又有何用？背後鼓動的，出錢出嘴就是不出兵，自己的仗只能自己用掃帚打，教召增至14天後就等著改回一年徵兵制。

美國隊長當然仍是世界超強，號召盟友的國際實力不容小覷，然而看俄烏開戰迄今美國的表態與作為，對上第二大軍事強國、核武大國，直接作戰是有所忌憚，尤其是當後者態度強勢堅決，以免一發不可收拾，挑起第三次世界大戰。

相較烏克蘭是主權國家，俄羅斯乃是入侵他國，國際社會則大多接受一中原則，中國若以鎮壓台獨為由武統台灣，恐怕師出有名。看看在戰火中失去家園與生命的烏克蘭人，若是顧念蒼生，民進黨政府能不警醒嗎？

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