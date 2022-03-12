無可諱言，南韓與周邊4大國家美、中、日、俄的外交關係，尤其依照憲法第4條規定「促進和平統一」的兩韓政策，無論是保守或進步政府執政，一直是歷任總統施政的重要一環。

當然，這次南韓大選結果，可以看出選民對代表進步政府的文在寅的外交政策打了「不及格」分數。這5年來，文在寅為討好金正恩付出多、收穫少。表面華麗的2次「文金會」所簽署的各項交流與合作，如今一切付諸東流。

尤其選前北韓實施9次密集式的飛彈威脅後，幾乎讓文在寅從天堂摔到地獄，其間所累積的兩韓財產也隨之宣告破產。這可從尹錫悅的10大競選公約（政見）第8項「堂堂的外交 ，壯壯的安保」中找到答案。

在該項中，只提及如何加強防衛北韓之核武威脅和恢復美國之軍事同盟關係、追加配置薩德、重建美韓關係及確實實現北韓完全可驗證的非核化。5月10日尹錫悅宣誓就職後，預料美韓兩國將在聯合軍演、外交與國防2加2部長會議、AI科技等領域加強合作。

3月10日，保守政府尹錫悅確定當選後，5個小時內最先打電話祝賀的人是美國總統拜登。5年間，文在寅以「金正恩保證非核」成功騙取川普，但卻過不了「外交老將」拜登這一關。拜登高興遇到可以合作的尹錫悅。

緊接著於11日，尹錫悅和日本首相岸田文雄通了15分鐘電話。尹錫悅強調，韓日為鄰國，對東北亞之安全與經濟繁榮至為重要，今後要聚集力量的領域很多，希望兩國為增進友好關係共同合作。至於兩國間的懸案，可以朝合理並且合乎雙方共同利益的方向解決。

綜合以上觀之，不僅美韓、韓日雙邊關係，甚至美韓日3國同盟關係在尹錫悅新政府都會出現與文在寅不同的新面貌。這是美國和日本一直殷切之盼望。

11日，中國駐南韓大使邢海明拜會尹錫悅，直接交付國家主席習近平之祝賀信函，信中強調，今年迎接中韓建交30周年，對兩國關係具有重要意義，希望以建交時的初心進一步深化友好合作，將中韓戰略合作夥伴關係升華至兩國人民之幸福。尹錫悅則回應，南韓人民期待中國能扮演有責任的世界國家角色，希望透過建交30周年契機，促進兩國高層的定期互訪，加強雙方之溝通。

近日來，中韓兩國民間在韓服、泡菜等方面在網站上的攻訐，確實影響到兩國外交關係，甚至文在寅多次邀請習近平回訪首爾未成。因此，演變成南韓年輕人「不喜歡中國」局面，尹錫悅的談話，不得不考慮這種現實環境，及採取反對文在寅形容中韓是「高山、小丘」關係之說詞。

無論如何，2個月後，屬於保守派政府的尹錫悅上台，中美在朝鮮半島的拉攏戰不僅不會停息，反而會越加劇烈。目前看來，北韓的飛彈正在蠢蠢欲動，仍是東北亞和平與穩定的變數。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）