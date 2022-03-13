事實上，整個抗戰期間，民間及學生們對國民政府的不滿，是很不少的。

我鮮明的印象是，民37年（1948）夏，解放軍林彪部在東北獲勝之時，也是一位平遠東石在樂育中學高我兩班的同學林淡緒，很興奮地到我們房間高聲說，林彪贏了，林彪贏了。當時我並不知道林彪是誰，也沒興趣去知道，但我知道這位林同學，正為林彪的贏而高興。

我初三下學期在平遠一中快要畢業的時候，民38年（1949）5月中旬，報紙突刊載梅縣已解放的消息，過了幾天，梅州市的7個縣都解放了。那時共產黨的軍隊剛渡過長江還沒到廣東呀，誰來解放梅州？原來是共黨閩粵贛邊區縱隊勇士們幹的革命事業。

像前面浩公提及縣政第一等要事就是徵兵與徵糧，而我國俗語有「好鐵不打釘，好男不當兵」之說，故兵員多有出錢頂替之事。頂替原為詐欺犯罪行為，但為了兵員的名額徵實，大家亦多有睜一眼閉一眼情事，有人湊數總比缺員要好。故徵來的兵員，很多是目不識丁，身體羸弱之人。光每年徵兵一項，為了禁止頂替，維護公平，維持徵得兵員之素質，就不知要造就多少政府與縣民之間的糾紛與抱怨。其餘徵糧，教育，治安，庶政等施政事務，在一切為軍事，一切為勝利的施政原則下，肯定會有許多不如人意的地方。

這些長時間的不滿累積，乃成為共產黨同志們拓展活動的溫床。共產黨在閩粵贛邊區原就有蘇維埃政府的設立，但被國府5次的攻擊，經25000里長征跑到陜西去了；現因抗戰的艱辛，不滿的累積又讓共黨的活動復活起來。於是共黨的閩粵贛邊區縱隊在梅州各縣組織起來了，那些不滿國府的基層工作人員及滿懷理想的學生們，很多紛紛加入縱隊，組成支隊，在梅州各縣以武力起義方式，取代了原來的國民政府機構。

民38年（1949）5月中旬平遠也宣布解放時，平遠縣立一中的同學還全體集合，歡迎平遠中學參加共黨閩粵贛邊區縱隊的同學返校，接受在校同學們英雄式的歡迎；故我初中畢業時的畢業典禮，是由新上任人民政府縣長陳玉堂先生主持；前文提到出任過國府縣長的林公頓先生，也加入其陣營，出任副縣長。因事起倉促，學校新的畢業證書還來不及印好，我沒拿到證書，就畢業回家了。

在抗戰勝利以後這段時日，先父浩公先是隨著廣東省政府及省黨部，由平遠縣出發到廣州市，在形式上光復了整個廣東省。那時的國民政府，也正光復全國淪陷區各地如東北、華北、華中、華南及台灣各地。

8年以上的中日之戰，日本帝國瞬間的無條件投降，有點像兩隊的拔河比賽，其中一隊突然棄權放手，另一隊能不倒地亂成一堆乎。故國民政府對全國各淪陷區的光復接收，難有太深入的規畫與章法。台灣的光復，是為一例。最初國府的安排是，就地利之便，接收台灣的省政人員，由福建省派遣，省黨部人員，由廣東省派出，一些國有產業機構，就由中央的資源委員會的相關機購派充。

當時廣東省黨部主任委員余俊賢，是先到台灣視察並派員到台灣主持黨務的人，余俊賢以後在台灣的國民政府做監察院院長，我們平遠、蕉嶺等縣不少人先到了台灣，都與此有關。

余俊賢（中時報系檔案照片）

浩公時亦任廣東省黨部專責監察委員及執行委員，則負責廣東東部包含梅州、潮州、汕頭、河源各市所屬各縣黨部的復員與巡察，所見大都是抗戰後各行各業的凋弊，加上國共內戰又造成的凌亂、紛擾、失序與百物騰貴，其中固有時局大勢使然，然亦多官府失職與官員無能所致，故匪禍時生，交通梗阻（時廣州沿東江及北江各地，沿途常有劫匪劫掠旅客情事），餓莩遍見，民生疾苦，浩公深感時局的艱危；認為國民黨黨內同志，多見利即趨，見害則避，所謂黨務，似名存實亡，不勝其憂慮。

浩公在廣東省黨部的工作，自民34年2月到37年5月，共有3年又2個月，雖無徵兵徵糧之苦，但國共內戰之烈，對國計民生的影響，何輸抗日。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】