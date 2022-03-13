美國百老匯破天荒停演一個月、大都會歌劇院強制性無薪休假、世界三大戲劇節遙遙無期……新冠肺炎對全球文化機構的「毀滅性影響」仍在持續。與此同時，各國民眾開始在線讀書、雲演出看劇。全球文化產業會就此迎來從「現場文化」向「線上文化」的轉變嗎？

3月9日「兩岸有話說」論壇，中國海峽研究院（香港）特別邀請包括UCLA戲劇博士、台灣藝術大學戲劇學系教授石光生、中國醫藥大學通識教育中心專案助理教授李欣怡、閩南師範大學文學院副教授兼漢語國際教育學系系主任陳瑞松、太古科幻學院教師、戲劇/影視編劇徐泓鈺在內的兩岸專家學者，針對「疫情對全球文化產業的毀滅性影響 兩岸如何協助、照顧藝術從業人員的停演，減薪與失業」這一議題展開交流，重點探討台灣與大陸文化產業發展生態的趨勢與差異分析、疫情之下政府採取的防疫措施、兩岸間展演受阻現況等方面內容。成大研究基金會研究員林少緯擔任本次會議主持人。

陳瑞松以自己目前的所在地福建省漳州市為例，概述了新冠疫情影響下大陸文化產業的狀況。大陸的防疫政策相對比較嚴格，因此，外部人員到大陸表演以及本地藝術從業者外出表演都會有相關隔離要求。他認為，本地從業人員與學校社團的合作不失為一個選擇，政府也會對合作項目給予相關扶持。此外，要不斷探索線下轉為線上的表演方式，隨時做好意外狀況下的工作重心轉換。

徐泓鈺表示疫情發生後大陸文化產業從業人員確實面臨較為明顯的困境。反覆來襲的疫情，讓最初保持等待的從業人員開始尋求行業在疫情防控常態下的生存方式，譬如雲觀演等線上演出方式，以及小規模的沉浸式演出模式等，同時，政府出台的一些文化藝術基金的扶持政策，也成為了院團的支撐力量。

石光生提出，疫情對於台灣劇團的表演確實帶來了很大影響，無論是傳統劇團還是現代劇團都因此受到波及，相關演出也會隨之銳減，在這樣的狀況下，劇團可以向相關部門申請補助來暫渡難關。此外，從業人員也應規避疫情帶來的負面影響，採用多渠道多種模式探索文化產業鏈條，深化文化價值。

李欣怡表示，戲劇本身是跨領域合作的藝術，也是一種綜合性的藝術模式，從業人員分類龐雜，但實際上，在台灣不是所有藝文從業人員都得到了應有的保障，這些沒有固定工時的非典型工作者，當疫情來襲時很難用契約的保障來紓困。台灣演藝人員的表演環境很大程度上是由市場機制決定的，疫情無疑讓本就處於弱勢的台灣藝術圈雪上加霜，後續的發展取決於台灣政府未來對於文化產業的定位和決策。

如何讓年輕人喜歡戲曲？

陳瑞松認為，讓年輕人瞭解戲曲裡的故事，用說故事的方式來演繹戲曲，對於他們來說其實有非常大吸引力。另外，可以用教育的方式讓孩子們認識戲曲從而喜歡上戲曲，潛移默化中培養他們對於戲曲的興趣，同時以賽代練，帶動更多年輕人參與到戲曲表演中。

石光生提出，傳統戲曲想要吸引年輕人，教科書的傳授是很好的方式，讓小朋友從小就能感受到戲曲的滋養和熏陶。讓傳統劇團到校園表演，也可以讓學生切實感受到戲曲的魅力。此外，舉辦創意戲劇比賽，也可以激發年輕人對戲曲的參與和熱愛。李欣怡表示，在全球化浪潮下，對祖國傳統戲劇的瞭解也是對本土文化的認知，某種程度上更能增強民眾的歸屬感。