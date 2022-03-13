最近一段時期朋友圈把彼此拉黑者有之，互相唾罵有之，揚言「如果你還覺得俄羅斯出兵有理我倆絕交」有之。在大陸內部兩派吵得一塌糊塗。

此番事件，隨著兩方緊鑼密鼓的談判可能在短期內暫時休止，但對兩岸關係的影響，將是更深遠長期的。2014年克里米亞事件之後，「台灣是不是烏克蘭」開始成為媒體中的議題設置，此事件之後這議程設置無疑更牢不可破。

台灣領導人被不斷抓著問「美國保不保護台灣」，美國領導人也會被自家媒體揪著問「若台海發生意外怎麼做」。以後兩岸一些風吹草動，就算沒那麼敏感，也更會被放大，並且與此次俄烏衝突相較。

隨著2024美國和台灣都有大選，就算兩岸關係不會跳脫現在維持現狀的框架，但政治人物對北京喊出的說法，會更新鮮、更刺激——美國和台灣都會如此。

誰能在「紅線」內對「中國」端出不同以往的菜色，這會決定候選人的媒體聲量和支持度，因此我們無法預測，已經夠緊張的兩岸關係是否會更緊張，是否會更誤會對方、更誤判情勢。

自然，在當下涉及一點點戰爭議題，都得強調俄羅斯是侵略、自己反戰，台北女孩不能免俗。但哪個平民老百姓會喜歡看戰爭？朋友圈「站俄羅斯」者，不過是更多地從戰略考量，強調「政治」這兩個字的無情與殘酷；「站烏克蘭」者則更偏向人權為上，這兩者不是非黑即白，雙方都有一定道理，也有一定重合。

曾說過很多次，我雖然就職於新聞網站，但根本不是政治專業出身，更不懂國際關係。幸好其他同事都專業，從我入行之後陸續會教我許多，也是邊工作邊學。所以這篇沒有要越俎代庖，講什麼俄羅斯烏克蘭關係或歷史淵源，更無資格論述哪方更聰明或更正義。

我不明白俄羅斯與烏克蘭，但我身處兩岸這個圈子，能體會到這件事情對台海氛圍將造成長期深遠的影響。

而烏克蘭情況與台灣情勢或多或少，會有一些重合點——這篇是從我個人的經驗出發，希望能讓您看到「為何局面演變至今」的一些老百姓體悟。再次重述一次廢話：這僅是我個人經驗，無意代表所有台灣人。

友情提示：

1 「戰爭就是錯」、「為什麼受害者要反思」之類的話，或是拿中東非洲日本侵略等各種不同類型來類比，那都算您說得對。

2 烏克蘭相關的，最後一部分會講到，請您耐心看下去。

無感的「二十一世紀是中國人的世紀」

在台灣常住的大陸人常常會驚訝於台灣新聞的局限性，以及台灣同齡人對一些議題的天真浪漫——這兩點台灣人並非不自覺。至少從小我就聽身邊大人痛罵台灣新聞是台灣島內無小事、台灣島外無大事。

自然，整體環境會強調台灣地理位置重要、第一島鏈等，而在這層面我從小的印象就是「啊，這是美國會保台灣的理由，這是美國要負責的」。

台灣與美國在「安全層面」是綁在一起的概念，是從我小時候就已經建立起來的。那時台灣同樣也說「二十一世紀是中國人的世紀」，但我們也從來不明白這代表什麼。彼時台灣人就算不認同自己是中國人，對這個詞倒是沒有多大反感，就是一片空白。

台灣天天在講政治與藍綠，但百姓沒有很深刻意識到「政治」兩個字代表什麼意思。陳水扁那時天天與對岸對著幹，我周圍的大人們在罵的，是他貪腐、是他的政策「影響了兩岸貿易」（影響人們生計），而不是對台海安危的影響——因為在這一層面是有美國的。

直到現在非常多大陸朋友問過我，為什麼台灣人這麼相信他國能保護自己。我說，「我以前也是這樣想，這是從小環境就塑造出來的想法」。台灣一方面希望自己能做主，但另一方面國際空間又受限，這導致雖然社會偶爾很情緒化，但大多時候不甚在意國際發生什麼大事，因為多數大事跟台灣無關、台灣亦決定不了。

2012年到北京讀書。那時大陸朋友對台灣興致高昂，常問我一些政治問題，我總是以「因為某國跟台灣是好朋友」、「因為某國老是欺負台灣」、「我們台灣跟某國是好朋友」這類句式回答。

某天一個同學跟我說，我發現你常用喜歡、討厭、欺負、是不是朋友這種字眼來講政治。

在台灣時家人非常喜歡看政論節目，長輩常叨念藍綠，更別說第一次參加投票那種格外有儀式感的經驗。我從小到大一直認為政治就是政客吵架、大家投票、四年或八年一換，直到非常晚才意識到：能到北京讀書，兩岸年輕人能這麼熱絡往來，不是莫名就發生的。這就是「政治」兩個字對百姓的真實影響。

而一但決策層態度轉變，同樣地會立即波及人民。可以說人民何辜、對方好壞，但這就是政治，這是我們所身處的現實世界——當我真正開始認識政治的時候，我已經在北京了。

開始認識政治的時候，已經身在北京

我正好是在台灣抗中情緒大爆發的前兩年離開台灣。剛到北京時，不僅我們這種台灣學生很愛在媒體上寫一些「台生看大陸」之類的文章，在台灣的陸生同樣很活躍，各種「陸生在台灣正青春」之類的文章頻出，有幾位還出書或成為意見領袖。

「台北女孩看大陸」系列文章，也就是在當時那樣的環境下才能在論壇連載。

2014年太陽花爆發，我告訴大陸朋友，如果不是身在北京，必定會參加。

原因嗎？大四那一年，一些同學逃避就業或一些現實問題，選擇了延遲畢業。而我身旁同學找工作的路，也大多辛苦。我那時找了一份三萬塊台幣的工作，而我的主管大我十歲，名校碩士畢業，薪資僅多我六千塊台幣，每天瘋狂加班。

我那時明白，身為一名平凡的文科生，勤勤懇懇工作到四十歲大概是什麼光景。那一年我曾跟父母說過「你們台灣這代真是命好」這種混帳話。

後來太陽花出現的關鍵字之一就是「世代對立」。我問自己，如果在台灣去不去？也就明白了為什麼當時那場被大陸視為「莫名反中」的運動如此浩浩蕩蕩。

太陽花一年之後我入職新聞媒體，那時才真正開始跳脫「因為某國欺負我們」、「因為我們喜歡某國」這種句式和心態。但是從我開始去認識兩岸政治，學著討論政治議題時，兩岸氛圍急轉直下，而我已經在融入北京。

有次討論議題時一位台灣同事跟我說：「你講得有道理，但太直了，而且你還是在大陸發展的。大家會牴觸。」

如果一個社會有一個共同的敵人，而且政治人物和媒體都在為了利益不斷放大這個敵人的威脅，那麼會導致人們開始相互找碴——你早就離開家鄉了、你立場有問題、你有家人在「敵國」...

社會會逐漸從可以兩方辯論，變成一種聲音獨大，最後形成一個非常凝固、無人能打破的政治正確，不認可這種政治正確的人也只能找到同溫層相互取暖。一派聲勢高漲，認為自己是絕對正確的，另一派就放棄溝通冷眼旁觀。

疫情之前每年至少幾個月也可往返家鄉一次，「越來越看不透民意」是我的真實感覺。除了要好的台灣同事和少數知心朋友之外，可以明顯感覺到人們對於一些議題築起很厚的心牆，你不會知道大家在網路上或現實中說的那些話，到底是因為整體氛圍下只能如此說、還是真的如此想——碰到「中國」和「美國」這兩的關鍵字的時候尤其如此。

你會自動知道現在能說什麼、不能說什麼、說到什麼「尺度」是別人能接受的。

在我大學時期，同學偶爾吐槽政府或哪個政客、有點政治表態，根本不是什麼稀奇事，在同學們的社交媒體上各種立場都會有、偏藍偏綠都能各自發表意見。

我在近年註銷了臉書。在我註銷臉書之前，已經有不知道多久時間，沒有在朋友圈看到「不同於主流政治正確」的意見。

不知道有多少昔日講話的人變成「沉默的大多數」。

我很懷念過去。

但是在感歎時代的同時，最重要的是，到了這一步，媒體、意見領袖（專家學者、政府精英）、以及政治人物，這三者已經完全失能。他們利用民意，民意綁架他們，「主流民意」不斷上綱上線。就算有不同立場的媒體，亦不得不顧及。

結語：從烏克蘭反問台灣

話到這裡，先暫且停頓。回過頭看烏克蘭。

我在看俄烏之爭相關新聞時，不斷去想：烏東問題已經數年了，現在爆發戰事，在過去幾年間，烏克蘭是否有媒體呼籲，現在的路線有點危險，要注意平衡與俄羅斯的關係？是否有意見領袖、學者呼籲過這些？

還是呼籲的人，都被打為「賣國賊」？

對於這種涉及國家安全的外交路線，不同立場的媒體、政治人物、執掌國家的精英群體，可曾好好辯論？還是菁英們只顧著指責：他家有人在俄羅斯、他親俄……

台灣的太陽花，其中一部分因素就是青年世代對低薪的不滿。烏克蘭是否也出現類似的現象？而烏克蘭政治人物，是否因為無力解決現實問題，只能不斷給予民眾「反俄」的精神嗎啡？

人民自然會認為，「我們可以自由選擇要跟誰好」，這是人之常情。但什麼叫國家領袖？如果其做出的決策、其的思維模式跟郭雪筠平時寫文章打嘴炮一樣，「我要自由選擇權」、「不管我做什麼選擇你都能侵略我」，那為何要選他，而不選雪筠？

國家領導人，是否有真正明白自己肩負著千萬百姓的命運與生命？還是顧著政治利益，孤注一擲地認為「不會真的打仗啦、沒事啦」？

甚至整個社會，是否有一部分的人一直有感「正集體往危險的路線走」，但沒有人能突破這種氛圍？

我不懂烏克蘭，只是以這些問題反問台海。

親愛的讀者朋友，「政府還不是你們自己選的」，這句話對老百姓來說，是最現實、也最不公平的一句話。

我從小到大，不知道什麼叫國際政治，因為從新聞到整個環境，都沒教導我這些。我從小就知道，好多事情，「反正我們做不了主」。我只知道「我們應該」喜歡誰、討厭誰。

大學畢業，剛上班的那一年，上午十點出門，晚上九點回家，基本沒有太多精力去關心家國大事。我不知道我投票選出的政治人物到底在做什麼，只能偶爾刷刷網路新聞，更沒有精力去深入研討某個議題，就靠媒體整理出來的「懶人包」科普。

更別提許多得輪班的服務員、所有廣大的勞苦大眾，誰有時間去額外獲取中外資訊？

但是我們乖乖上班交稅，盡了一位公民的義務。

如果我一直在台灣，我也會成為「主流民意」的一分子。路是自己選的，若有問題是自找的，但真是嗎？

媒體、意見領袖，他們是搜集資料、呈現給大眾的，是以自己專業科普相關知識的，他們可有盡到自己的專業素養與責任？政治人物，是落實有利於民的政策的，是掌控方向的掌舵手。他們又可有盡到自己的責任？

為何出了事，一句「反正你們決定的」就可撇清自己關係？

但是，最後，一旦有任何意外，所有後果，都是老百姓在扛。

我從沒想過，兩岸氛圍變得這麼快。「台北女孩看大陸」幾年前也沒想過，有一天必須寫這些敏感、對立、又不得不說的話題。

這篇寫得很累、邊寫邊想，或不完美，但已經盡力。作為一個也投過票、也低薪過勞過的基層選民，寫起來只覺糾結。

所幸時代在變。互聯網雖然造成極端聲音橫行，但也讓兩岸能加快認識對方，讓基層百姓多一條路去瞭解「許多事情不是媒體寫的那樣」。

我身邊有很多台灣小可愛，成長於完全不知道海峽那端人民在做啥的時代，在兩岸最友好的時代來到大陸，在開始成熟獨立的年紀碰上兩岸對立，在最「開竅」的時候又已融入大陸的生活，與台灣的政治正確有些脫節。

命運的巧妙在於，那個以為自己只是來混個文憑、天天只會跟同學抱怨北京的台灣小北漂，竟然也一待十年，並在這條兩岸交流道路上狂奔不止。

比起台灣像不像烏克蘭、海峽兩岸像不像俄烏之爭，負責任的政治人物、媒體、意見領袖，都應該有覺悟：不能讓自己人民跟烏克蘭人承受一樣的代價。這是我這個小小北漂，寫了四千字文章，最真實的心聲。（郭雪筠/台北女孩）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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