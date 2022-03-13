從2月24日，俄羅斯出兵烏克蘭以來，軍事戰略、能源供應、經濟金融、地緣政治的各種影響分析與評估中，還有兩個重要的因素，值得進行探討，歐洲歷史和國家元首。

首先，在歐洲歷史方面，用「歷史上的恩怨情仇」，以及「千年來的爾虞我詐」，加以形容，並不為過。在兩千年前的羅馬帝國時代，耶穌基督（猶太人/聖子），被釘死在十字架上，死後復活升天，「坐在上帝耶和華（聖父）的右邊」。天主教成為羅馬帝國的國教，西羅馬帝國於476年滅亡後，向東到伊斯坦堡，東羅馬帝國最後在千年之後，於1453年被滅。

此後，開啟的是歐洲的文藝復興和宗教改革（基督教各種教派與天主教分道揚鑣），以及隨之而來的大航海時代。包括荷蘭、葡萄牙、西班牙、英國在內的歐洲各國，在全球的開闢疆土，從歐洲大陸的領土糾紛和合縱連橫，延伸到海外殖民地的攻防。而到今天都還看得到的，莫過於： 其一，墨西哥以南的拉丁美洲國家，除了巴西是說葡萄牙語，其他所有國家都是說西班牙語，而且還包括美國的最大少數族裔，在美國人口3.3億中占19％的拉丁裔。其二，除了被殖民過的台灣（西班牙/荷蘭/日本），東南亞和南亞次大陸的18國，既有被殖民的菲律賓（西班牙和美國）和越南（法國），也有英國移民成立新國家的澳洲與紐西蘭，而其他大多數都是英國的殖民地，像是：印度/巴基斯坦/孟加拉、斯里蘭卡、緬甸、馬來西亞/新加坡、印尼。其三，非洲大陸如今的55國，以及今天的阿拉伯國家聯盟22國，幾乎都曾經是歐洲強權以前的殖民地，尤其是大英帝國和法蘭西帝國。

18世紀，法國的拿破崙，幾乎征服歐洲大陸，卻沒有足夠強大的海軍，西進英倫海峽，也兵敗莫斯科。19世紀以「鐵」（武器）「血」（因戰爭而流血）聞名於世，德意志帝國的首相俾斯麥，曾經向南進攻奧地利，向北進攻丹麥。發動兩次世界大戰的德國，希特勒同樣無力征服英國，也同樣兵敗莫斯科。

如今是歐洲經濟強國的德國，在二戰戰敗之後，迎來美軍的進駐，以及美國和英法德西葡荷比奧地利等等的歐洲國家，成立「北大西洋公約組織」，對抗的則是由前蘇聯的「華沙公約組織」，後者15個加盟共和國裡面，最大的兩個就是俄羅斯和烏克蘭。

其次，在國家元首方面，俄羅斯總統普丁面對的是：烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統拜登、以及北約國家和歐盟執政當局的馮德萊恩；簡言之，一個決策者，面對的是眾多國家領導人，以及超國家組織（歐盟27國）和軍事組織（北約30國），彼此利益不同的多元決策者。

俄羅斯總統普丁在2月22日的一個小時獨白，敘述俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯的東斯拉夫民族，在歷史上和文化上的同文同種。「師出有名」，向國內外傳達出訊息的發兵檄文，兩天後出兵。普丁總統的決策過程，和歐美國家完全不同。3月初，逐漸攻下城市和核能電廠的俄軍，決定暫時停火，並且開設「人道走廊」，讓想要離開兩軍交戰地區的烏克蘭平民百姓，向西走避被戰火摧殘的家園。其所顯示的，無疑是普丁即將再次升級、攻城略地的戰爭。

反之，美國、北約、以及歐盟，對於退而求其次，烏克蘭「不求加入北約，但求加入歐盟」的政治訴求，彼此不同的步調，反映的是各自的立場。前蘇聯的東歐和波羅的海國家的總統，聯名希望歐盟當局接受烏克蘭加入歐盟。但是，美國總統拜登在3月1日，於國會向參眾兩院議員發表國情咨文，雖然表達支持烏克蘭的堅定立場，但問題在於，烏克蘭不是北約的成員國家。針對退而求其次的烏克蘭，德國總理蕭茲已經明確表示，目前不是討論烏克蘭加入歐盟的時候。

以史為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失。就「歐洲歷史」與「國家元首」觀察，可以分析如下：第一，歐盟執政當局有心無力，反而凸顯出德國總理和法國總統，具有高度的話語權。第二，歐盟會不會在未來成立自己的軍事武力，與美國和英國為首的北約，德國將是關鍵的因素。承諾將軍事支出提高到GDP的2％，以德國3.8兆美元的規模來說，760億美元將是隨著經濟成長的常態性經費；而蕭茲總理立即投入、更新軍備的1,000億歐元（約1,200億美元），都能使德國在歐盟和北約，趁勢崛起。第三，在蘇聯解體，華沙公約組織瓦解，過去20多年來的北約東擴，是普丁出兵烏克蘭檄文的重點。「解鈴還須繫鈴人」，德國總理「過去沒有接受烏克蘭加入北約，是正確決定」之言，能否就此打消烏克蘭不會加入北約，還沒有美國最後的確認。簽訂城下之盟，俄羅斯「停火、談判、退兵」，在戰事綿延的冬春之際，仍需要後續的觀察。