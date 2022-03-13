或許你會奇怪，爲什麽2019年美國禁止購買委内瑞拉的石油，隨後甚至企圖顛覆它的合法政府，而現在居然想購買它的石油？爲什麽美國突然急於跟伊朗談判，恢復川普退出的伊核協議？（兩者前途未明，但阻力極大）

簡單的答案是，因爲油價猛漲了，通脹非常嚴重，而美國非常急於尋求新的石油來源，從而使德國、法國、義大利等歐洲國家肯接受不再購買俄國的石油和天然氣。再往前推理一步，更確切的答案是，因爲歐洲大國拒絕停止購買俄國的能源，使對俄國的「核武級制裁」出現了巨大的漏洞。

美國和北約拒絕直接介入俄烏戰爭，因爲恐怕引起核戰，取而代之，想用最嚴厲的經濟制裁手段來打垮俄國。可是，如果俄國在戰場獲勝，而經濟制裁沒有打垮它，那麽，普丁就贏了。目前，俄國在戰場上獲勝的概率幾乎是百分之百。

邏輯就是這麽簡單，同時也是這麽殘酷。普丁贏了就是俄國贏了。俄國贏了就是美國輸了。美國輸了，那霸權就垮了。霸權垮了，世界乃走向多極。這個大趨勢必然會在烏克蘭的廢墟上形成。

其實，沙烏地阿拉伯等中東產油國也拒絕把俄國踢出OPEC+。印度、巴西也拒絕停止它們與俄國在農產品和化肥方面的貿易。種種跡象表示，雖然美國著急，在作最大的努力，可是已經難以調動世界上的許多國家了。爲了自身的利益，它們不肯再聽命於美國了。

最主要的還是石油和天然氣，因爲，俄國向歐洲各國輸出這兩種能源占比爲它們的40%，只要俄羅斯能繼續賣，而兩者的價格飆升之後維持高位（俄國只需要油價在45美元就夠本，高於此就有賺），它的經濟就可以維持，只要經濟可以維持，它就可以繼續在烏克蘭進行包圍戰，步步緊逼，直到烏克蘭國内的鬥爭意志瓦解，直到兩百萬或者三百萬的難民進入歐洲，使得歐洲覺得不能再繼續這麽下去，必須尋求談判解決。所以説，普丁最後的勝利看來已經是時間問題。

毫無疑問，拜登當局正在向盟友們施加壓力山大，因爲這不止是烏克蘭的戰爭，這也是美國維護霸權的戰爭。冷戰勝利的果實眼看就要喪失了。

3月10日，戰事進行了14天，談判也已經進行了四輪，每一輪談判烏克蘭的口氣就放軟了一點，但是距離徹底讓步還有相當大的空間。以這樣的速率，普丁「以打逼談」的戰略獲致結果的時間不會太久，很可能3個月内達到目的。

也就是説，大約在6、7月間，戰爭可望結束。關鍵問題是，戰爭結束以後，制裁能維持多久？不再演奏柴可夫斯基的作品，即使永遠繼續下去，只會是音樂愛好者的損失，對俄羅斯無損。私營企業，如麥當勞、波音、汽車公司、兩大信用卡公司等，難道能夠長期忍受經濟損失嗎？支持美國的制裁，歐洲國家已經付出極大的代價，難道它們願意長期以高價購買美國的能源而徹底斷絕它們與俄國互補的經濟關係嗎？美國的農企難道能夠長期不進口俄國的化肥嗎？一旦私營企業開始放棄制裁，依靠政令實施的制裁也將隨之失去傷害力。

當然，西方媒體另有一套説法，那就是：一，烏克蘭軍民上下一心，鬥志昂揚，阻擋了俄國軍隊的進攻；二，俄軍如果發動巷戰，它將會陷入「泥潭」，傷亡慘重；三，如果它占領烏克蘭，將會遭遇堅强的抵抗和游擊行動；四，西方的制裁將使俄羅斯陷入長期衰落，導致普丁下台等等。

這種説法的假設是：一，普丁會向烏克蘭的各大城市發動巷戰，造成雙方的巨大傷亡；二，普丁企圖併吞整個烏克蘭；三，俄羅斯的經濟會因爲制裁而衰落，從此一蹶不振。但是，這些看起來都不像板上釘釘。普丁似乎只想把烏克蘭東部從烏克蘭分割出來，造成東西分裂，讓俄羅斯人口占大多數的地區加入俄羅斯，並强迫東部政權中立。以當前的形勢判斷，他的目的，通過戰爭，已經達到了相當部分。如果他贏了烏克蘭，那麽，美國的霸權將會受到無可補救的打擊。這當然是普丁最大的期望。

2014年烏克蘭發生政變，親西方政府誕生，普丁乃奪取了克里米亞。其後，他就在爲扭轉烏克蘭的政治方向佈局。去年12月，當他向拜登和北約提出了嚴苛的要求時，他早已做出準備，並想好了其後的步驟。他累積了價值6300億美元的非美元儲備，並跟中國作出長期金融互惠安排。他公開放話：如果沒有了俄羅斯，那麽世界的存在也就沒有意義了。這是說，萬不得已時他願意拚一次核戰爭。所以，當拜登一再聲明，美國不會直接參與烏克蘭戰爭，普丁知道，他可以按計劃行事了。

用金融戰來對付軍隊的正面交戰，其最大的缺陷是，在戰場上取得的勝利是對土地的實際占領，達到將一個國家分裂爲二的效果。金融戰，勝負與得失都很空洞。俄國有巨大的實體經濟，GDP可能短期大幅度下滑，但是垮不了。所以，普丁會贏。

（作者為中美論譠社理事）

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