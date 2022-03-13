烏克蘭戰爭仍在繼續，如只看台媒的報導，還以為俄羅斯總統普丁已撐不下去，甚至烏克蘭反守為攻。然而，那只是井蛙自爽的世界，真相是不斷拱火的美歐無任一國派兵，拜登與北約更早言明不會和俄軍衝突，烏克蘭實際已被俄軍分路夾擊，困獸之鬥無非是為澤倫斯基累積更多談判的籌碼。

早從2014年美國策動烏克蘭「顏色革命」時，普丁便警覺新納粹主義在東歐復甦，北約東擴更危及俄國門戶安全。該年台灣、香港也先後發生「太陽花」和「雨傘」暴亂，背後皆是美國一手編排。美國到處煽風點火，賺取自身最大利益，普丁最終當機立斷，「打得一拳開，免得百拳來」，讓美國這隻紙老虎現了形，看在一向倚美謀獨的台灣政客眼裡，當然有兔死狐悲的危機感。

因此，蔡英文第一時間就喊出「台灣不是烏克蘭」，意在消除繼美軍撤出阿富汗後，台灣社會又再燃起的「疑美論」。然而，隨著普丁並不希望過多殃及平民，自然也就給了美國操控的澤倫斯基拿烏克蘭人民做盾牌的機會。台媒開始大量吹捧烏克蘭如何「全民皆兵」，老弱婦孺也都拿起武器云云，如此大力洗腦台灣人學習烏克蘭，正透露他們內心其實自比烏克蘭的「自我預言」。

有意思的是，大陸外交部長王毅近日答覆媒體，特別強調「台灣問題與烏克蘭無可比性」，民進黨當局竟樂得發言回應，說完全「肯定」王毅說「台灣不是烏克蘭」這句話。當然，王毅此語顯然是說，台灣問題純屬中國內政，不如烏克蘭還是聯合國承認的主權國家，但島內政媒就像面對俄國將台灣列入「不友善國家和地區清單」一樣，明明台灣註記的是中國的一部分，卻也能曲解成俄國承認台灣獨立，繼續活在自我安慰的迷幻藥裡。

台灣的確不是烏克蘭，因為台灣還不如烏克蘭。試想：台灣敢處處挑釁、進逼大陸紅線，不就是自認有美國倚靠？然而，烏克蘭尚且是一主權國家，還有美國無償提供武器，最後一樣落得本國變戰場的命運。台獨分子總是說，一旦大陸發動武統，美國必會馳援，聯合國也將干預，但看看作為主權國家的烏克蘭，再想想台灣從來就是國際公認的中國領土，所謂的「國際」連烏克蘭戰爭都干預不了，還怎麼介入中國的統一之戰？

更諷刺的是，台獨分子竟也不支持烏東地區兩個「共和國」的「獨立」，民進黨政客宣稱那是烏克蘭的內政問題，烏克蘭政府有權為領土的統一鎮壓烏東「叛軍」。既然如此，從國際法的角度，台灣就是中國「不可分割的一省」，若搞台獨，解放軍當然也就有權來「平叛」，不是嗎？

民進黨為了做美國的馬前卒，竟連自己創黨的「住民自決」神主牌都不要了！「台灣獨立」原來只是騙局一場，卻成就了一群綠色新貴升官發財、吃香喝辣，人民則要為此賠上發展機遇，活在兩岸戰爭的陰影裡。

現在這些政客說自己不是烏克蘭，一邊卻加強仿效烏克蘭的新納粹分子，對內深化打壓異己的「綠色恐怖」，大力鼓吹所謂的「全民皆兵」。民進黨當局的高官說，本就不寄望台海開戰美國來救，台灣人要自己救自己的「國家」。然而，烏克蘭戰爭已告訴我們，現代戰爭不過在幾小時內就能拿下制空、制海權，看看烏克蘭土地還是台灣十幾倍大，台灣一旦海、空被破防，根本沒有如烏克蘭的戰略腹地，最後必然就是無路可跑、無處可藏。「全民皆兵」無非只是掩護權貴流亡，如果還是逃不走，就再尋求與大陸周旋，爭取時間以觀風向，還真穩賺不賠啊！

對於大陸來說，不到最後關頭，念在都是同胞，自然不會輕啟戰端。但若真到那一步，就算再怎樣控制規模，也難免傷及平民。遺憾的是，民進黨當局已開始為拉伕抓壯丁綢繆，現在被徵去「最硬教召」的年輕人，就是將來所謂台灣承受「第一擊」後要上第一線的炮灰。在這兵凶戰危的亂世，人民只有自求多福，不必奢望政客會和你一起拿掃帚戰鬥，還是多為自己保重吧！

（作者為新黨前主席）