韓國總統大選，尹錫悅以不到1％的歷史空前差距險勝，讓這位8個月前才宣布參選的政治素人平添更多戲劇張力，國際評論中有形容他將是「Drama King」，東北亞今後的局勢動盪一夕翻轉可期。

普世政治越來越需要一種「戲劇性」，顯然由韓國大選再度被驗證。即使尹錫悅未曾擔任過民意代表或行政官員，政治「小白」反倒更令人側目，激烈政見也被合理詮釋成「改革」，而最終網路社群的「空戰」也成功覆蓋取代傳統輿論主流，喧譁的人氣等同了正義。

雖說與台灣的國情不同，但我們最近確實從「烏克蘭戰爭」丈量未來「台海戰爭」的可能，乃至從「韓國大選」萃取今後「台灣大選」的趨勢，不免就看到了眾多「異中存同」的寫實與魔幻，無比驚奇但值得思索再三：

首先，軍事與政治都是某種「血淋淋的搏鬥」了，應該再也沒有人會相信「選賢與能」的道德至上主義。

賢能與道德如今只是一種民主政治的「口味」，選民膩了，就會想換！文在寅執政對於韓國「安全穩定」的訴求努力，到了繼承者手上只剩索然無味，反而尹錫悅的「挑戰朝鮮、親美拒中」更具有刺激性的召喚，彷彿描繪了全新國家力量的輪廓，風險不顧也不管。

其次，政治選舉確實從未失去過最赤裸寫實的本質，即是利益交換，比如「棄保」！

民意幻如浮雲流水，但選票終究是可以「一張張把握」或針對，同時靠著一個個極具爭議的議題政見，去分離出相對支持的群眾與屬性。尹錫悅幾乎靠著反對並攻擊文在寅的「每一個失敗政策」，從高齡者與年輕人的兩端去蒐羅人氣民意，最後靠著在野陣營談好權力分享的條件，棄保整合過關。

此外，全世界的政治都在走向一個「劍走偏鋒」了，幾乎已經等同某種濃烈刻鏤的文化、價值或審美！

但沒想到這類「政治魔幻」的偏鋒走向，似乎都能獲得年輕族群的見怪不怪，甚至認同接受。尹錫悅這次竟然引入熟悉「巫術」的法師加入競選團隊，包括他在電視辯論中被發現手掌心寫了個「王」的漢字，這些令人咋舌的非常規舉動，非但沒有傷損他的政治信用，韓國年輕族群中甚至對此津津樂道。

韓國與台灣的政黨競爭、產業優勢、社會文化結構都非常相似，這次影響韓國總統大選的「網路空戰」空前熱烈，執政、在野雙方彼此揭發更多「醜聞」，卻也遭遇更多「反轉」，凸顯出大眾「渴望政治衝突的戲劇性」，已經遠遠超過於所有理性思辨的訴求，而這恰好完全對「政治素人」最為有利！

尹錫悅的崛起模式，不免令人聯想到當年韓國瑜的「韓流」。但韓國瑜在挑戰總統大位時，整合失利且政治魅力消減，不及尹錫悅依然能「寫實」與「魔幻」兩者兼具，特別是在充分掌握高齡族群之餘，並沒有失去年輕選票，一切歸功於「網路空戰」的強度堅韌，掌握議題攻擊主力，挨打也要道歉、辯解到徹底反轉弭平為止。

殊不知同樣「在野」的國民黨，近來歷經了那麼多次公投、選舉對陣的失敗，有沒有或能不能學到一點點別人勝選的皮毛，打一場戲劇性十足的年底地方大選？

（作者為資深媒體人）