民代與官員在議場唇槍舌戰，甚至大打出手甩豬腸，本來就是你我習慣的台灣民主日常。只不過，行政院長蘇貞昌面對國民黨立委蔣萬安的質詢時，總是你來我往好不精彩，嗆辣內容與離題氣話也屢次被藍綠白黃各陣營放大檢視，看得出來，蔣萬安已是被聚焦瞄準的最佳標靶。

蘇貞昌貴為閣揆，卻反譏國會殿堂變成像街頭小混混互嗆，上駟對到中駟蔣萬安，已屬政治攻防的反常。不論是不是要為衛福部長陳時中或前副總統陳建仁的台北市長提名鋪路，蘇貞昌已再次吹響了中央地方圍剿男神蔣萬安的號角。

高人氣的蔣萬安，從小雞長大成中雞，更希望勝選台北市長蛻變為母雞，現今已是國民黨「四十世代」的唯一希望。相繼於同齡的烏克蘭總統澤倫斯基，以及略長1歲的法國總統馬克宏，全世界的「70後」參政世代，大位接班範例多有，KMT體系卻仍只看年功序列。

44歲的蔣萬安往前看，國民黨副主席連勝文、曾任主席的立委江啟臣、台北市議員羅智強，都已到了知天命的年紀，但他們仍被黨內視為沒有太多行政歷練的「青壯年」。

44歲的蔣萬安往後看，同輩的國民黨立委，在民進黨國會過半的壓制下，都跟他一樣，只有一到兩屆的經驗，尚稱不上老練，而剛過30歲生日的綠營立委賴品妤，卻已經擔任教育文化委員會的召委。至於台北市各選區的三十、四十世代藍營議員，則亟待與「中雞」蔣萬安串連拉抬氣勢，嚴防民眾黨提名的「90後」帥哥美女在議會坐大。

性格溫和、謙沖有禮的蔣萬安，本來在立法院就不是強硬衝撞的鷹派，幕僚更不可能重新打造他「強人政治」形象，未來的問政與空軍操作也必須要更貼近他的個人特質。至於在兩岸論述，還有蔣家歷史功過的正負影響，以及跨越國民黨好感度超低的難關，還需要黨中央與各縣市母雞的奧援。

關鍵在於，僅憑蔣萬安6年來的立院資源，仍然難以挑戰民眾黨在台北市8年的現任優勢，以及民進黨的無差別攻擊火力，國民黨如何在首都提供源源不絕的軍火供應，在必然的三腳督戰局中，為蔣萬安創造網路空軍與基層陸軍的領先差距，仍值得深入探究。

因為展望年底的縣市長與議員選戰，母雞帶小雞本來就是既定策略。尤其台北市各選區的議員配票策略，從阿扁時代以降依然奏效，不論是「四季紅」、「五福臨門」、「八仙過海」，都仰賴中央與地方黨部，還有市長候選人之間的密切協調。舉例來說，陳水扁前總統預測侯友宜在新北市將大贏100萬票，泛藍也將在新北市議會持續過半。

畢竟，藍綠兩黨，確實都難以承受再次失去首都市長的8年敗局。一輩子從政皆以擔任台北市長為願景的丁守中，在4年前的三腳督戰局中，雖以3000票落敗，但拿到了57.7萬張選票，至少不負深藍支持者的期許。而屬馬的蔣萬安此次將要上馬參選，面對台北市副市長黃珊珊至少分掉他3成泛藍選票的前提下，如何從年輕世代的中間路線出發，贏得各光譜支持者的認同，這僅僅剩下8個月的衝刺階段，時間確實不等人了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）