台中市興中街大樓失火事故，是近24年來台中死傷最嚴重的民宅火警。事後發現，這棟早已停業的7層樓老舊旅館被隔成了41間套房出租，不但明顯違反《建築法》，且公共空間堆滿雜物，因而大火一發不可收拾。

嚴查違規也需安置

從大樓密布違建到房客因情緒失控惡意縱火造成死傷嚴重，令人想起去年10月高雄城中城大樓火災，造成46人死亡、43人受傷，是台灣25年來死亡人數最多的建築物火災。時間再往前推移一些，2017年11月新北市中和區南勢角的一棟公寓，因住戶間發生口角糾紛，凶嫌持打火機點燃火勢造成9人罹難。

台中興中街大樓、高雄城中城大樓、新北南勢角公寓，這3個發生嚴重死傷火災的地方有幾個共同的特徵。第一是房舍老舊，三者都已建成40年左右；其次是內部被違法隔成非常多間套房、甚至雅房，以低廉的租金出租，租客大多經濟條件不佳且背景較為複雜，房東與房客缺乏公共安全意識，房舍長年缺乏管理，到處堆滿易燃、助燃的雜物；第三，火災的起因都是房客惡意縱火。

近年來，集合式住宅頻傳火警意外，造成嚴重的死傷，事後政府除了給予罹難者和受傷者一定金額的補償，也積極進行必要的修法，以補強公安。例如城中城大火後，內政部快速通過《公寓大廈管理條例》修正草案，針對民國84年該條例施行前的老舊危險公寓大廈，規定地方主管機關得委託專業機構協助這類建物，限期成立管理組織；高雄市及台北市則將應辦理公安申報的對象擴大至8樓以上就必須進行。

社會一再出現嚴重的公安事故，確實有必要從法制面進行改革。不過，這些出事的老舊大樓大都是《公寓大廈管理條例》訂定前即已興建，當時建商並未設立管理基金，而住在裡面的人很多都是資源極為匱乏的社會邊緣人，成立管理組織宛如天方夜譚；北高兩市將申報公安的樓層放寬到8樓以上，雖較之前內政部規定的16樓以上，以及台北市的11樓以上，來得更為嚴謹，然而，台中興中街火災的大樓是7層樓，前述新北市南勢角大火是5層公寓，修法後依舊管不到。

面對集合式住宅不斷出事，政府的第一個動作應該是普查，各地方政府要查清楚轄區內的這類危險老舊大樓究竟有多少、分布在哪些地方、裡頭居住情況如何。對地方政府來說，不論是不是依法必須進行公安申報的對象，只要是高風險建築物，政府都應該登記列管。

將廢校舍活化利用

查清楚後應根據其現況進行分級處理，可以改善到足堪安全居住的建築物，明訂改進時限，政府增加巡查頻率，務必確定其居住情況有依規改善；已無法居住的建築物則須考慮裡頭的住民該何去何從。目前地方政府對違規使用的建築，大都採連續裁罰、斷水斷電等處置，逼房東負責、也把裡頭的住戶逼出來。但這些人終究需要遮風擋雨的安居之處，政府必須有妥善的安置措施。

會住在這類如大陸大城市「蟻居」的人，通常沒有資源，付不起較高的房租，甚至目前正興建或已出租的社會住宅，他們也租不起，政府必須另覓公共住屋，讓他們以負擔得起的租金居住其中；有一個現成的選擇就是廢校。

教育部累積統計全台有265所中小學呈現廢棄、閒置的狀態，已退場的大專院校則有12所。校園廢棄後不少遭到拆除、歸還土地，或是當里民活動中心、社區集會場所，甚至變成大膽民眾探險的鬼屋，實在非常可惜。

政府可以考慮將廢校的課室與校舍經過適當的安全與生活機能強化，改造成可以讓人居住的另類社宅，因土地及建築成本低，可以依教育部《公立國民中學及國民小學校園（舍）空間多元活化注意事項》所臚列的用途中，有關「配合各地方政府重大政策、社會發展及社區需求」的項目，用最便宜的租金提供給所謂的蝸居族；這些廢校社宅的居住品質或許有待提升，但起碼比隔成密密麻麻套房的大樓安全。

大火燒出了底層生活的悲歌，政府除了以霹靂手段嚴查嚴打違規之外，也需有菩薩心腸為有困難的民眾解決住的問題。