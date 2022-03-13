國民黨立委蔣萬安在立法院質詢，要求行政院長蘇貞昌承諾不再停電，卻遭反嗆「你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸！」國民黨反擊蘇揆像國會流氓，反質詢不得體；蘇貞昌再譏「蔣萬安不好好質詢，反而變成街頭小混混般挑釁」。堂堂閣揆蔑視國會，殿堂上潑婦罵街，殿堂外還耍老大，莫非尾大不掉？

蘇貞昌不把蔣萬安放在眼裡，但是不能不把蔣萬安背後代表的民意放眼裡；不甩立委質詢三番兩次大停電的民生問題，試問，全台大停電干半個世紀前老蔣反攻大陸什麼事？蔡總統任用如此反民主、反體制的閣揆，只會讓台灣的民主政治一再蒙羞。

蘇貞昌踐踏國會，還真要怪民進黨的縱容。第一個該怪的是遲遲不敢、不願換掉他的蔡總統，幾次傳聞，偏偏就是換不掉；第二個該怪的是立法院長游錫堃，早前就有蘇揆的幕僚侵門踏戶嗆聲游院長幕僚，且游院長對蘇院長的反質詢都不處理，難怪蘇貞昌敢一再踐踏國會尊嚴；最後就是急於接班、不顧民主法治的民進黨中生代。國會殿堂出此民主怪象，還急忙幫腔蘇揆，難怪立法院早就矮行政院一截，已淪為蘇貞昌橡皮圖章的立法局。

蔣萬安投入下屆台北市長選舉，民進黨一味地把「阿祖級」老蔣抬出來消費。在蘇貞昌的治國藍圖裡，連個停電問題都提不出對策，只能耍耍嘴皮子，回罵立委是街頭小混混，這像個閣揆的樣子嗎？日前他備詢被問到防空警報若響起，國軍以外的人當下該怎麼辦？蘇貞昌竟然沉默10多秒，無言以對，這樣的閣揆，民眾安心嗎？蔡蘇體制的施政一塌糊塗，如今似乎只能靠口水治國了。

人民一再被停電已經夠衰了，還要被逼看這齣黑色肥皂劇，蘇貞昌對立委質詢言不及義，鴨霸國會，無視民主。請問蔡英文，老百姓還要忍多久？