家傑鏡頭下的砂糖。

家傑：我是家傑，來自台灣，27歲。我有一個大陸女友，她是江西姑娘。

砂糖：我是砂糖，江西姑娘，21歲。我的男友是台灣人，我們在一起兩年了。

家傑：我們第一次相遇是臨近2019-2020的跨年。我的大學好友H邀請了在台灣交換的幾位大陸朋友，那時我就有注意到砂糖。我覺得她是個害羞的人，有時我悄悄看她，發現她也在悄悄看我。這個害羞的女孩，眼裡好像有我。

砂糖：和家傑的初次見面是在朋友組的酒吧局上。我們當天醉得稀里嘩啦，他喝的很少，細心給我們善後。混沌一晚過去，第二天下著小雨，我們在租來的大民宿裡計劃行程。好幾個人酒勁尚未過去，有些呆滯。他就站在陽台的落地窗邊，有些臨危不亂的感覺，提醒著朋友暫時不要開車。房間裡的光線有些黯淡，可在那一剎那，我對他有了些心動的感覺，說不出來為什麼，可能是因為他的溫柔、他的靠譜，或是什麼別的情愫。但我並沒覺得事情會繼續發展，畢竟還有13天我就要離開台灣。

家傑：2020年1月7日，我們認識十天左右。砂糖也馬上要離開台灣，返回大陸了。我們相約在咖啡店，她問我：願意開啟這段感情嗎？我知道可能會面臨許多困難，但我沒有猶豫，我想把握住來之不易的機會。我馬上要畢業工作，也會有經濟收入可以常常飛往大陸。何況，我本來也有去大陸發展的想法。我當時想，分別只是暫時的，短則半年，我畢業後，就能再次相見。

砂糖：分別很快就要到來。雖然幾次相處，我對家傑印象都很好，但考慮到異地、年齡差等等，我還是很難下定決心。現在回憶咖啡店的時刻，完全不像是在表白，而是一場關於愛情合作關係的談判；不是芳心蠕動的浪漫，而是緊張小心地提出問題、分析問題。直到他說出那句話，我到現在都記得——「只要你行，我就可以」，我才半是衝動半是堅決地點了頭。好吧，就這樣，認識不到十天的我們，正式確定了關係。三天後，我坐上了飛回大陸的航班。

家傑：那時候完全想不到，突如其來的疫情打破了我們的規劃和想像。我們相互安慰，認為會像彼時的非典，很快就能得到控制。然而病例越來越多，世界各地相繼爆發，大陸和台灣來往的通道步步收緊。

砂糖：疫情發生的時候，我特別忐忑。大陸2019年就暫停了台灣自由行，我也沒有其他契機可以去台灣。如果家傑不願意來大陸發展，我們的未來怎麼持續？每每想到這個問題，我都特別沒有安全感。家傑只在大學時來過大陸一次，對於很多大陸的情況也不甚瞭解，加上網路溝通總歸有些不順暢，就連我們熟悉的交際APP都不一樣，我倆的感情磕磕絆絆。

家傑：雖然相隔海峽，又有疫情干擾，我們偶爾會發生矛盾。但只要雙方對未來有規劃，情況總會一點點好起來。我準備畢業，服兵役，然後找工作。找工作時，就希望能夠外派到大陸。最終找到合適的工作，當時已經是2020年底，公司說，等到農曆春節結束，可以再去到大陸辦公室工作。我知道砂糖一直擔心我的工作問題，確定要去大陸後，我能感受到她鬆了一口氣。其實，我也鬆了一口氣。

砂糖：回想起他剛工作，我還是有些生氣。他們公司當時計劃安排兩位員工去大陸發展，但要先在宜蘭培訓幾個月。除了家傑之外，還有一位女同事，公司給他們安排了一個公寓。晚上我們視頻時，他一直支支吾吾，問了幾次才知道，原來他和女同事合住兩室一廳的房子。我氣炸了，整個人都不好。畢竟在我當時的認知裡，孤男寡女這樣住真的很不方便，我沒有再理家傑。第二天才知道，原來他當晚就沒有再住，暴雨中一個人找中介，自費重新租了房子。後來我自己去北京租房實習才意識到，其實迫不得已的情況下男女合租再正常不過。但家傑從未辯解過什麼，只是默默盡力改變。

家傑：異地四百多天後，我終於坐上了飛往上海的飛機。隨著飛機離開的，是我生活了25年的家鄉，而我要面對的，是一個只線下見過幾面的女朋友。我不知道，再次見面的我們會發生什麼，我也不知道，在這個陌生的土地，我會遇到怎樣的挑戰。我忐忑不安，我也一往無前，因為這是我選擇的生活。

砂糖：事情在一步步變好，家傑最終來到大陸，我們結束了一年多的跨海峽異地。我也即將畢業，一步一步向他靠近。2021對我們來說是至關重要的一年，他開始工作，而我也確定了研究生的去向。最關鍵的是，我們即將到一個城市工作、學習、生活。家傑剛來大陸的時候，我正準備保研。我特別想去北京，但我知道北京不適合他，無論是氣候、行業還是其他因素。正好家傑工作調動到上海，我也覺得上海適合他，我開始關注上海的高校，最終拿到offer。很多人問我有沒有因為他而放棄什麼，其實我從不這樣覺得，這是一種順其自然的選擇，是對我們彼此的負責，而正是這份選擇給我們提供機會，讓我們變得更好。（《我們曾跨過山和大海：兩岸情侶獨白》上篇）

（採訪｜非常酸的小尚；圖片｜甜蜜的砂糖和家傑）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）

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