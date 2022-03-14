在經濟部最新公布的「303全台大停電檢討報告」中，台電公司針對未來如何避免類似事故再發生，提出了以下五大改善方向：(1)設置風險管控專責單位及提高電網管理層級；(2)強化電網韌性的設計；(3)邀集國內外電力系統專家協助診斷；(4)強化人員的訓練與風險意識；(5)建議投入國家資源以加速提升電網韌性。

但若從企業經營三大風險：法規、財務與技術的角度來看，這次台電公司所研提的對策，仍多聚焦在「技術」層面，缺乏對「整體風險管理（comprehensive total risk management）」的觸及。這也就不難理解，為何一年內，同一座電廠可以導致三次全台大停電，同一個「人為失誤」因素就可以解釋三次重大事故。此外，還有一次甚至是發生在安全至上的核電廠中（核二727事故）。更進一步來看，經濟部與台電公司除了無論如何都要堅持的「台灣不缺電」外，就只剩下落入「道歉、檢討、改善，再道歉、再檢討與再改善」的無限迴圈裡。

就以財務風險方面來看，根據立法院預算中心報告指出，台電公司截至2021年底負債總額已達1.8兆餘元，資產負債比已達84.79％，相當於整間公司資產價值即將被負債侵蝕歸零。其根本原因，無非是連續7次的電價凍漲，早已是入不敷出。又基於支持特定政策，無所節制的大量投資各類硬體建設，更是導致利息壓力沈重，卻未見經營績效有所改善，全台供電反而更見緊張。這也是凸顯出公司並未將稀有資源做最有效的分配，進而導致諸多無謂的浪費。

最糟的是，儘管錢花了、軟硬體也換了，但事故依然發生。很顯然的，台電公司並不是不知道，也不是毫無作為，但該由誰來決定做得對不對？夠不夠？誰又要來為廣大的電力用戶權益把關？這些疑問的存在，也在在地反映了法規風險方面出了問題。它又可再區分為兩個層面來討論：

第一，缺乏外部獨立管制機關。在諸多先進國家或我國的電業法中，為了保障用戶權益，以及避免特定電業球員兼裁判，皆有設置電業管制機關的規定。然而我國新版電業法從2017年施行至今，卻完全不見政府籌組高層級且獨立電業管制機關的規劃。也就是說，我國無論是理應負責訂立電力系統安全規則的可靠度委員會，或監管與處理電力市場所需的價格審議委員會，事實上皆無獨立行使職權的可能。經濟部甚至為求方便推動特定政策，不惜將部分權限下放給台電公司，自行決定或主導各項規則的訂定，結果竟把台電公司養成一隻難以駕馭的怪獸。

第二，企業內部核心價值的流失。有多少證據，就講多少話，這是任何工程師應有的基本態度。然而比較台電公司前後輩的變化，過去那種勇於任事、直言不諱的工程師文化不見了。在政府各項無理、速成的要求下，取而代之的是，猶如天天在玩俄羅斯輪盤，只求自保的閃兵特質。事實上，從核電要不要、再生能源達不達標…到最根本的台灣缺不缺電等重大議題，台電公司內外部的說法就存著極大的差異，而台電內部則更是到了人人惶恐避談的地步。

最令人擔心的是，上述提到的內外矛盾，於當下正在進行中的組織轉型與能源轉型過程裡，將被更激化。由於過去綜合電業內的綜效正快速流失當中，員工缺乏對企業整體風險的認知，無法確認風險4W（何時、為何、何處、什麼），自然也難以確切評估與管理風險。我們認為，台電公司若不能立即藉由政策面、管理面與市場面，進行體質上大幅的改善，此後台灣電力系統的重大事故，只會變多、不會變少。屆時就不是換個人或賭片雞排就能解決的。

根據目前規劃，無論台電公司改組於否，之後仍將維持國營企業的形式。換言之，全民皆是台電公司的股東，而公司到底是要做全民福祉的製造者？還是政府政策的代理人？尤其是未經民意機關背書，且已確定2025會跳票的再生能源占20％的能源政策，到底要如何走下去，實在令人憂心。

我們認為，台電公司主事者不應該總是在出事後，才出面擔任政府官員的救火隊或擋箭牌。而必須認真思考什麼才是企業自身的定位，如何把用戶真正的需求放在第一位。確立核心價值後，進而引入整體風險管理，找出系統的風險熱區並積極面對處理，才能真正做好風險控管與企業經營。畢竟對全台總數超過1,400萬的電力用戶來說，帳面上缺不缺電並不重要，我家有沒有電可用才是唯一要務。