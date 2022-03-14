台中一中的音樂老師與學生對嗆，網路一片支持學生的聲音，而曾經授業於她的學生，亦紛紛PO文，「起底」她的不是，而絕無為她聲援的；當老師的淪於如此不堪的地步，也是悲哀的了。

此事從網路流傳的，可能只是其中片斷的影片看來，我是支持學生的意見的。學生報告不符合老師要求，可以用更周延的方式處理，殊不必因此而一舉加以抹殺，即便超出一年級範圍，也可以看出學生不拘限於課本範疇的用心及努力，如果是我，反而會予以褒獎，實在不必如此逼仄，無須要求其刪除，更無庸因此而動怒，牽扯到「誰來當老師」的威權問題。在處理教學問題上，這位老師的確是有必須檢討的地方。

學生據理力爭，我是覺得很合宜的，辛辛苦苦準備了報告的內容，被一舉否定，自然有其申訴的必要；但學生所謂「有錄影的權利」，我個人是不太認同的，肖像權的權益，即便在課堂上也應維護，否則以後教書的老師，所有的教學過程豈不都等同於受到監視？偶有「失言」，就會引起來自各方的撻伐？

最令人難以忍受的是，一句有關南管北管與「牽亡魂」關係的言詞，被拿來大作文章，甚而導出這位老師對傳統民間習俗、文化的不尊重，甚至指摘其「不懂」，恐怕也未盡公允。「牽亡魂」陣歌的確用到不少台灣傳統南北管音樂的曲調，極可能是因為學生覺得這個習俗相當特殊，所以才會在報告中特別強調。以我所知，這位音樂老師是研究過，且推揚過傳統南北管音樂的，說她「不懂」或是「鄙視」，未必站得住腳。極可能是這位老師對學生在課堂上介紹到「牽亡魂」，老師覺得不適宜，再加上前此的爭辯令其動怒，故才脫口而出。其實南北管音樂，在台灣民間戲曲中運用得更廣泛，初不只是「牽亡魂」而已，這位老師其實是可以由此引導學生作更多了解的，可惜激怒之下，口不擇言，反而讓許多評論者失去了焦點。

課堂上師生的爭辯，我是比較站在學生的立場上的，這位老師的情商，以及教導學生的態度，的確有斟酌、檢討的餘地；但網路上以此「公審」所導生出的一些惡意批評，我是深不以為然的。

最感慨的是，這位老師教了如許多年的書，帶過如此多的學生，卻只見紛然而出的都是些落井下石、打落水狗的，真的是情何以堪？

晚近以來，師生之間的關係，緊繃到儼然對立的局面，這位老師的「課堂之怒」，是非曲直姑且不論，卻已呈顯出師生關係面臨極大變動的一面，問題究竟出在哪裡？這是當政者必須嚴肅思考、面對，並加以重新調整的。

在課堂上，教師威權的喪失，已是明顯不爭的事實，這顯然與社會上對教師此一行業已不若過去般的尊重，是息息相關的。教師威權不再，其實可能有好有壞，好處是學生的自主性增強，不必受到老師「定於一尊」框架的限制；但隨之而來的壞處，卻是教師「指導」功能的受到普遍質疑，「經師即為人師」的傳統不再，教師蛻轉成純粹的「職業」，而非「志業」，其所將面臨到的衝擊，恐怕不是區區「課堂之怒」這麼簡單而已了。

「吾愛吾師，但吾更愛真理」，話是不錯，但所謂「真理」為何，未必即是如此分明之前，大概已沒有人會想到「吾愛吾師」的前提了。反正學校就像個公辦的補習班，學生繳了學費來聽課，能不能考上理想的學校才是最重要的。在師生交征功利的時代，「尊師」、「愛師」，就是一個遙遠，且不切實際的夢想了。

（作者為退休大學教授）

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