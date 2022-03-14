台東志航基地又驚傳一起幻象戰機失事，飛行員跳傘獲救事件。根據國防部統計，2020年共機擾台累計5704架次，比2019年增加1563架次。空軍頻繁操演警戒勤務加重，近年來摔飛機的事故突然多了起來。國軍，怎麼了？

老百姓可以問「國軍，怎麼了」，國防部及總統蔡英文的國安團隊不能也只問「怎麼了」，必須給個說法、給個答案，才對得起一而再、再而三的失事飛官在天之靈。「國軍，怎麼了」，必要追問的是「國軍，是變更強還是變弱了」？

近日媒體報導，俄烏戰爭成為壓垮台灣「4個月兵役」的最後稻草，蔡英文在沒有連任壓力下，有意著手改革兵役制度，可能將役期延長至1年、或至少10個月。實言之，「4個月兵役」如果足夠維持戰力，當兵就沒必要加班打延長賽，國防部也無需本末倒置搞出14天最硬教召新制，不是嗎？國軍這般折騰，究竟怎麼了？

早在2015年立委蕭美琴就曾拿著中研院社會所「中國效應研究小組」調查報告質詢說，「各年齡層都支持恢復徵兵制，政府不能昧於現狀，不能打腫臉充胖子」。當時國防部副部長陳永康回應，募兵制現在「無法走回頭路」。

蕭美琴帶風向後，民進黨總統提名人蔡英文在中常會主張「若執政將檢討募兵制」，不過遭黨內大老游錫堃、謝長廷喊卡，他們認為募兵制是陳水扁2000年總統選舉政見，是執政8年的重點政策，應付現代化戰爭之必須。恢復徵兵制，「回不去了」。蔡總統當年沒有恢復徵兵制，其中不無考慮年輕人選票的因素，可是現在她已經沒有連任壓力，自該跳脫一黨之私，為全民安全著想。

的的確確沒想到，兩岸和平的日子太短暫，2016年民進黨執政後，兩岸關係急轉直下，中共軍機、軍艦擾台與日俱增，國軍戰力捉襟見肘，美軍安合旅來台特訓國軍，擔憂戰力不足，要求加強後備軍人動員能量，凸顯國防戰力禁不起考驗，空軍疲於奔命衍生飛安事故風險遽升，台灣年輕人爽爽當兵的嚴重性，再來個最硬教召亡羊補牢。

西方戰略名諺：「汝欲和平，必先備戰」，孫子兵法說「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。國軍，的確是「打腫臉充胖子」，俄烏戰爭就是一面照妖鏡，國軍戰力由強轉弱猶不自覺。蔡政府沒有本事搞好兩岸關係，就要有本事把台灣武裝好，辣台妹穿著「國王的新衣」，可不能老學義和團搖旗吶喊「抗中保台」。

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