年底地方大選戰雲密布，各縣市情況殊異，相對於4年前國民黨意外大勝，如今民進黨與蔡英文民意支持度維持高檔、藍綠政黨認同度差距擴大、沒有公投帶動影響，以及沒有韓流的加持，加上民眾黨崛起搶攻選票等新變化，目前僅剩地方政權的國民黨，前景堪憂。

藍白整合 誰整合誰

尤其最近國民黨發生的兩個現象引起很大的爭議：一是國民黨中常委選舉換票、賄選傳聞不斷，鬧得黨的社會形象大傷，迫使黨主席朱立倫宣示，考紀會在兩周內若無法查明處理，即送檢調單位查辦到底。連鮮少對黨務講話的侯友宜，這回也罕見地表態，坦言國民黨的黨意跟民意頗有落差。二是呼籲「藍白合」的聲音最近在黨內開始升高，因為根據最新的台北市長選舉民調，衛福部長陳時中在支持度上首度領先立委蔣萬安。

打開國民黨新當選中常委的名單，可以發現，既無代表性也缺乏功能性，在29位選任中常委中，不僅第一高票的傅崐萁形象極富爭議性，更詭異的是，過半當選者既無參選經驗，也沒有政務官經歷，若扣除卸任民代，當選名單超過8成以上沒有民意基礎。何以不具民意基礎者，卻可以在黨內選舉中勝過區域立委？這難道不是透露出黨意與民意有極大的落差？

這種在特定小圈子內自嗨的中常會，不但不能發揮真正的決策功能，也不是民進黨那樣派系共治的世俗體制，既非黨意也非民意，若說是「朱意」，卻又有多位他支持的民代落榜，這不是不倫不類，又是什麼？回顧整個選舉過程，可謂歹戲拖棚，此次選舉不但沒有替國民黨加分，反倒再次重創國民黨形象。

黨內有識之士都清楚，黨內至今仍採用不符時代潮流的限制連記法，讓每一位黨代表可以投複數名額的候選人，只有改回正常計票方式，才是阻絕金牛綁樁與換票聯盟的改革之計，但朱立倫完全沒有提到這點。而且朱所展現要送檢調查辦到底的「決心」，反而等於是送球給蔡政府去殺球；試問國民黨若自己查不出弊端嚴懲，也不能痛加改革，還要送到屢被抨擊已被「綠化」的檢調去查，無論檢調查出什麼，國民黨都是盡失面子與裡子！

從擊敗中央執政的民進黨、營造政黨輪替氣勢的角度，以及目前民調的支持比例上來看，在野的國民、民眾兩黨若能合作共推出一個首都市長候選人，應該是比較理想的結果，但隨著民意的變化與形勢的推演，到底應該是白被藍合？還是藍被白合？或者中間還有第三種方式？恐怕變數就多了。

對抗不義 不可鄉愿

在國民黨看來，自己是百年大黨，無論在中央或地方，實力上是最大的在野黨，小老弟的民眾黨當然就該盡量配合，統一資源與戰線共同來打敗民進黨。但這畢竟是國民黨的自我感覺良好，現在藍白兩黨人馬都尚未出場，選戰也還沒正式開打，蔣萬安的民調就逐漸在掉，黃珊珊反而在爬升，以後還不知會如何「豬羊變色」呢？而且藍白若真要合，也能為民意接受，一定是平等、公平，包括其他選區、整體大局的合，絕非利益分贓或你丟我撿的合。

從民調來看，雖然藍營的某些政治人物頗受民眾青睞，但國民黨與民眾黨在支持度、好感度上則互有高低，反感度上國民黨更總是慘列首位；如果說在野力量越分散、人民的痛苦會越持久，所以必須整合才能讓綠色執政趕快下台，但如果藍營繼續被人民所厭惡，不能奮起改革，有什麼理由非要白以藍的「大局為重」而妥協配合呢？

當前民意對政黨與人的好惡，呈現出分離認同的微妙現象，這當然是侯友宜、盧秀燕，甚至是正積極布局首都選戰的蔣萬安必然有所感悟，也必須預為綢繆、不被拖累的。但相對地，一個真正為國為民，真正有擔當、有見識的政治領袖，必然是寧可與自己政黨的主張立場不符，也要力抗不公不義，言所當言、為所應為；而不是只鄉愿、不沾鍋地兩面討好，在自己想像的「歲月靜好」裡苟安避禍。

侯、盧、蔣會不會、如何連線自保？3人與朱立倫的黨中央是良性競爭，相互合作、共同成長？還是各立山頭、陷入惡鬥內耗的老套？柯文哲又會如何介入？在在都攸關台灣在野制衡力量的興衰，更影響台灣民主的品質。