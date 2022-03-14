美國國家安全顧問蘇利文即將與大陸最高外交政策官員楊潔篪會晤，烏克蘭戰爭當然是重點；會前蘇利文說，如果中方協助俄方規避制裁，「絕對會面臨後果」，這話的意思應該是美國將為此也制裁大陸。

不過，美國顯然忘記，美方早已對大陸祭出各式各樣的制裁，貿易戰、科技戰、實體清單、金融戰等，這些制裁確實對大陸經濟有傷，但此同時，美國經濟與企業也受傷，而且，顯然制裁效果低，大陸經濟仍維持成長，美國還有多少法寶能有效地制裁大陸？

當美國把箭頭對準大陸的同時，顯然忘記還有其他「不站邊、不表態」的民主國家，這些國家包含美國「四方安全對話」的盟友印度、美國後院的南美大國巴西，還有如越南、巴基斯坦等與美國關係密切的國家，這些國家有些是在聯合國表決對俄譴責案時棄權，有些是拒絕加入經濟制裁，美國難道要一一制裁嗎？

而且，美國大概也不知道，全球已經患了「制裁疲勞症」，美國不斷因各種原因、以各種理由制裁國家、制裁企業、制裁個人，制裁效果因而出現「邊際效益遞減」，也就是說效果越來越差；到真有大事要搞制裁時才發現，能做的動作少了、效果低了，因為老早都已做過了。

曾有美國一家律師事務所統計，2017年時，美國對外國實體和個人實施944項制裁，隔年再增加為1500項制裁，2019年才降回近800項，美國這個以制裁他國為樂的國家，在短短3年內就對外實施超過3000項制裁，世界警察的霸道，在此數字一覽無遺。