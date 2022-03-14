《莊子》說，「大亂之本，必生於堯舜之間，其末存乎千世之後。」如果戰國七雄中原大亂能肇因於遠古，俄烏戰爭自然更能溯源於冷戰終結而爆發在秩序崩解、暗主領政的此時。

30年前的確不是堯舜時代，但美國當時自信爆棚，單極領導全球。歷史的教訓：西方自由主義思維，類如福山觀點，能推向烏托邦；一系列的舉措失當，智者不取，乃至於俄羅斯血腥豪賭。

從烏克蘭戰爭的發端，可以觀察到美國民主黨已經追隨共和黨，邁進國際政治現實主義。現實主義重新抬頭未必不好，但戰略的優先順序一定產生變化。2月24日俄國進兵，我當下解讀拜登總統的戰略優先順序仍然以選舉政治掛帥，堅持維護1年以來、國內進步派主導而為對抗氣候變遷所採納的內政綠能遊說，做為政治指引不變。

在這個指導原則下，美國聯邦不恢復油氣擴產，因此一則美國人民被行政國「監管八爪章魚」踩在腳下，繼續承受油價衝高（包括從俄國輸入的）及全面通貨膨脹，二則尊重歐洲從俄國進口油氣的需求以及北溪二號管線的俄德進程。換言之，美歐不啻以支付高油氣價格，變相支持了俄羅斯的戰費去打擊西方所扶持過、鼓動過的烏克蘭！

這算是北約的毛氏「新矛盾論」嗎？老牌政治人物以選舉為體、外事為用，如此冷決，一目了然，貌似「內聖外王」的悖反。拜登的政策淨結果實際容許了俄國軍事入侵，攫取地緣政治利益（包括蘊藏量極為豐富的烏克蘭鋰礦），因此，他不久前在副總統任內親自介入如股掌的烏克蘭哀哉！且烏政府似乎隨時替換不妨！

隨著戰事的發展，我們進一步觀察到，拜登冷決的一大特色是做壁上觀，在背後「領導」。拜登如今不斷升高對俄國的經濟制裁，終於在3月8日宣布禁止進口俄羅斯石油（可聯邦監管仍然不支持油氣擴產），並且擴大對烏克蘭的援助，但是前因是烏誓死血戰，俄進兵受挫，威脅動用核武，北約立場丕變；德國主動叫停北溪二號進程，支持烏克蘭，形成西方團結在先；且民間制裁排山倒海，迅速蔓延。

更為關鍵的，是美國國內對拜登的烏克蘭政策初步反應很差。哈佛中心/哈里斯民調結果在2月26日發布，受訪者62%認為如果川普是總統，普丁不至於入侵烏克蘭，且59%認為拜登的軟弱導致俄國進兵。這個民調意味著美國的獨立選民板塊游離，構成為民主黨一大警訊。

目前世界對烏克蘭的局勢分析，一方面看見美國領導力的式微，另一方面便聯想到台灣。如果一旦台海有事，而且發生在拜登任上，他的戰略優先順序會是什麼？毫無疑問，拜登模式「以選舉政治為體，國際為用，兵略再次之，近乎外不王」，可就美國而言，最突出的差別在於對烏克蘭從無任何既定戰略概念涵蓋，而對台灣則「印太」具體。同時論及現實利益，美國固不能全脫鉤中國，可也明顯需要台灣。

現實主義大師米爾夏摩（J. Mearsheimer）近來鐵口直斷美國外交界的決策精英層，會決定大陸一旦攻打，美國便保衛台灣。愚見估計，決策傾向往往因人地時而存在變數，但如果決策精英層與拜登的戰略意見相左，極大的可能會壓倒拜登。（作者為南山維石執行長、律師）