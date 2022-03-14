國民力量黨總統候選人尹錫悅以些微差距贏得第20屆韓國總統大選。更令人注目的是，尹錫悅發表勝選感言後不到5個小時，美國總統拜登便已通電祝賀並邀請尹總統訪問白宮。相較美方對前幾任韓國總統當選人致賀電的時間，相較中國領導人習近平賀電送達的時間，此次美方賀電可謂「火速」；顯見拜登政府對尹錫悅政府的外交政策多有期待。然而，尹錫悅總統的挑戰才剛剛開始，國內朝小野大的格局，外部的北韓動態、韓中經貿鑲嵌程度等複雜因素，皆是對政治素人尹錫悅的試煉。

首先，尹錫悅在總統大選中僅以0.8%的得票優勢險勝對手，而尹總統所屬政黨「國民力量黨」在300席國會議員席次中僅占110席，在野的共同民主黨則擁有172席的絕對優勢。換言之，未來尹錫悅政府的外交政策能否落實「親美路線」以及「對中、對朝強硬」的轉向，首先就得面對韓國社會的分裂和國會朝小野大的困境。

第二，尹錫悅政府的北韓政策相較於文在寅政府更為強硬。雖然尹錫悅準總統曾表示「隨時敞開對北韓的對話大門」，但他也強調「決不為重啟對話而先放寬制裁，等待北韓出於自身需要、主動地回歸對話。」

值得注意的是，尹錫悅總統所謂「等待朝鮮出於自身需要、主動地回歸對話」的策略、是以「和平來自於能夠遏制對方挑釁的力量」為理論基礎，為此尹總統強調提高韓國防空和導彈防禦能力、深化美韓同盟以加強對北韓威懾。尹錫悅甚至表示，「若朝鮮出現意圖攻擊南韓的跡象，他將採取『先發制人』策略」；此外，尹總統也支持對朝鮮領導人金正恩及其政權施以制裁。

然而尹錫悅總統跟金正恩總書記「比拳頭」的較量，終究必須考慮北韓的核武因素。在朝鮮半島尚未落實無核化前，北韓永遠有可能以核武或者傳統衝突手段作為籌碼，而韓國若在威脅中決定先發制人，那麼衍生的結果恐怕是擴大朝鮮半島及東北亞區域情勢的緊張。

第三、尹錫悅的中國政策乃是美韓同盟承諾的衍伸。2021年7月14日尹錫悅以總統候選人身分接受韓國《中央日報》專訪時便曾表示：「韓國的外交安全必須以鞏固韓美同盟為出發點，韓美關係應該是不變的常數。」、「當拜登政府下定決心要用尖端科技對付中國，並以美國為中心制定相關標準，那麼韓國就不能堅持模糊不清的外交路線，應秉持戰略清晰對企業釋放出信號。」

然而尹錫悅政府的「戰略清晰」路線究竟能落實到何種程度？畢竟中國是韓國最大貿易夥伴、最大出口市場和最大進口來源國；而韓國則是中國第三大貿易夥伴國。據《韓美日對中國進口依賴度的現狀及課題》報告指出，韓國在零組件、原物料及中間材料等領域對中國的依賴度已達29.3%、27.3%，高於美、日。

不僅如此，上述報告也指出，關鍵產業供應鏈部分，韓國對中國半導體供應鏈的依賴程度為39.5%，是日本的2倍多、美國的6倍多；對中國電動汽車電池的依賴程度為93.3%，為日本的1.5倍、美國的2倍多；對中國醫療品及醫藥原料的依賴度為52.7%、對中國稀土依賴度則為52.4%，均遠高於美、日。

換言之，若尹錫悅政府旗幟鮮明地轉向「親美反中」路線，不僅韓美軍事合作可能挑動中國的敏感神經，韓國對中國的貿易依賴也可能會變成中國的制裁武器。尹政府能否承受得住外交政策轉向後對韓國產業經濟所造成的衝擊？

持平而論，韓國大選結果是1987年韓國修憲開啟公民直選總統後，進步派與保守派之間第四次和平政權輪替，實可謂第三波民主化國家的典範。而尹錫悅總統如何展現政治智慧，修補社會裂痕，突破朝小野大格局，實踐韓美同盟「戰略清晰」，以對中、對朝「尊嚴的外交，強大的安全」等政策主張，更值得台灣領導人關注與借鏡。（作者為前海基會董事長、台灣產經建研社理事長）