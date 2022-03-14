蔣萬安問蘇貞昌能否承諾不跳電，蘇貞昌被逼急了說：「你祖父以前還承諾反攻大陸」，意思是承諾沒有意義。許多網友發現，蘇貞昌把「不停電」跟「反攻大陸」類比，等於是承認「不停電」必然跳票。

只是蔣萬安在議場上，沒有選擇第一時間反問蘇貞昌「你的意思是，不停電跟反攻大陸一樣做不到？」而僅點出蘇貞昌沒有就事論事，又再牽拖。一方面蔣萬安知道當蘇貞昌露出這樣的論述破口，輿論自然會加以抨擊，他選擇不要被帶著走；另一方面，也或許是蔣萬安團隊還沒有決定，要如何面對蔣家的功與過。

兩蔣有功也有過，蔣介石「反攻大陸」跳票，是客觀的事實；但同樣的老蔣總統保衛台灣，小蔣總統發展經濟、轉型民主也是客觀的事實。一般台灣人民可以功過分開面對，但蔣萬安不是一般人，他是蔣家的子孫，由他口中承認「兩蔣也有錯」，是一個政治決定。

藍軍緬懷蔣經國，愛屋及烏蔣萬安，不是要蔣萬安去擦脂抹粉，只是希望能夠還原真實的兩蔣，還歷史一個公道。「蔣經國時代」不是只有蔣經國一個人，還包括開闢中橫的榮民，奮戰八二三的將士，締造經濟奇蹟的公務員……蔣經國有榮民、將士跟公務員，也有孫子。他們期待尊長的付出能夠被後人記憶，而這些期待最後積累在蔣萬安身上，這是蔣萬安的資產，也是蔣萬安的重擔。

許多藍軍擔憂蔣萬安不夠「強悍」，蔣萬安團隊則可能覺得，還不到需要展現「強悍」的時間點；但必須要提醒的是，「強悍」需要在平日的攻防中磨練，否則再利的刀也可能生銹。

民進黨因為自己台獨跳票，於是牽拖「蔣介石反攻大陸也跳票」；因為自己萊豬反覆，於是說「國民黨當年反共、今天和共也是反覆」，這是說謊者轉移焦點的套路，問題在於，面對掌控媒體的民進黨，如何用最簡單的話語釐清？

台灣社會親美，用美國來舉例是最合適的。1949年國府遷台後，美國表示將採中立立場，「不介入台海爭端」，直到韓戰爆發，美國才重新將台灣列入西太平洋防禦島鏈，並有了之後的「中美共同防禦條約」。

但隨著中共與蘇聯翻臉，美國看到「聯陸制蘇」的契機，於是改與中共建交，在台灣的中華民國淪落到非官方地位。小布希時期美國說陳水扁是「沙灘的陽光」，到了川普之後為了「反中」，開始把台灣捧在手心，美國的態度始終清楚：沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。

外在環境變，美國在變，台灣不可能不變，這也是國民黨從「反共」轉變到「和共」的原因。民進黨過去主張台獨，若現在認為台獨不可行，這並不是反覆；但一方面高喊台獨，一方面心裡知道台獨做不到，這樣的說謊是「現在進行式」，就沒有任何藉口了。

（作者為政治幕僚）

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