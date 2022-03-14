中國大陸第十三屆全國人民代表大會第五次會議，日前在北京召開。中共總理李克強就台灣有關問題，在大會表示：「要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識》，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。

台灣方面，沒有人關心大陸全國人代會講些什麼？台灣當局，也是老調重彈「兩岸互不隸屬」各玩各的。台灣現在面對的中國大陸是一個講究意識形態、策略、手段的世界第一大的政黨機構和世界第二大經濟體的政權。中國大陸有接近1000萬平方公里的土地，約14億的人口。鄰接印度、俄羅斯、蒙古等14個國家，邊界長達2萬2000公里，這麼一個龐大的有機體，兩岸問題對中共來說，只是眾多問題之一。台灣不管誰執政，只要不閙事，中共擱個幾十年，都不在乎。因為，客觀發展可以看得到，中共堅持改革開放，已超過40年，也獲得驚人的成果。同樣道理，對台灣的策略，「一個中國原則及和平統一」，從1979年1月1日中美建交開始，也堅持了超過40年的時間。中共相信，只要大陸好起來，台灣自然而然地會朝向和平統一靠近，這是中共主觀和客觀意識的期待。它的手段就是「一國兩制」。

1992年10月，兩岸在香港的會談，確立了政治問題以外的一個中國，兩岸各自表述。這個「九二共識」和中共堅持的一個中國原則，是有往前靠近的進展。因此中共的對台策略，多加了「九二共識」，亦即「一個中國原則，九二共識」然後「一國兩制，和平統一」。

我們台灣的國民黨當局，對九二共識的解說是「九二共識，一中各表」。事實上，這是符合中華民國憲法的一中。然而，中共當局對「一中各表」是否是有另外一番政治意味在內？顯得相當猶豫。兩岸幾次互相喊話，中共當局端出了「一中同表」來回應。偏偏國民黨的洪秀柱主席也跟著唱「一中同表」。從此國民黨的對大陸政策，沒完沒了。筆者認為這也造成民進黨不接受「九二共識」的原因之一吧！因為「一中各表」，彼此各說各話，也傷不了台灣實質的現狀？但「一中同表」，則基於中國大陸與全世界的主權國家共有181個國家建立外交關係。立足台灣地區的中華民國，則只有14個邦交國家。民進黨政府面對「一中同表」，當然，除了民進黨主張台獨的原因以外，也因為「一中同表」，等同台灣被一中吞進。以台獨贏得不少選票的民進黨肯定是不接受。因此模糊的「一中各表」，理應是兩岸互動相對合理合情的基礎。

台灣現在面對大陸的兩岸策略和手段，都採取拒絕和對立的態度？中國大陸則吾道一以貫之，40年不變的「和平統一，一國兩制」以及一個中國原則；最近20年則再加入「九二共識」。台灣朝野政治團體 ，聽不出可以叫牌的兩岸政治策略。我們認為台灣應該提出「九二共識，一國兩治」來回應大陸。

從客觀事實來看，對在台灣地區的中華民國政府而言，「一國兩治」是現在式，也是進行式。「一國兩治」就是「一國兩府」的現狀。中華民國在1911年建立以來，掌握的領土和人口，一直因應局勢而改變。但作為代表中國的中華民國政府，從來沒有消失過！一直到1971年10月25日，根據聯合國第2758號決議，始由中華人民共和國取代中華民國在聯合國擁有中國代表權的席位，因此中華民國政府除了是聯合國創始會員國以外，在聯合國也有20餘年的中國代表權席位。這時的另一個中國政府，中華人民共和國則努力想取代中華民國政府成為代表中國的唯一政府。嚴格說來，這就是「一個國家，兩個政府」。時至今日也是一樣，只是主客地位調換而已。

事實上，中華民國也不會因為邦交國沒有而消失。除非民進黨等搞台獨的政治團體，藉由選舉民粹，拿著台灣人民的身家財產和生命，衝擊中共的國家核心價值，宣布台灣獨立，那我們的結局，可能比現在的烏克蘭還慘！

總之，我們無法逃避中國大陸當局對台灣的挑戰，我們只有務實地拋出「九二共識，一國兩治」來試圖與北京當局取得政治妥協和諒解。當然台灣朝野必須取得共識，對外宣布，台灣的中華民國政府絕對不會搞台灣獨立，分裂於一個中國以外。這個宣言，就等同俄羅斯要求烏克蘭中立化，不能加入北大西洋公約是一樣的道理。

台灣的未來可能是烏克蘭，但也不應該是烏克蘭。台灣的政治活動家，若有一分一毫能想到台灣有你那麼多親朋好友的善念，台灣是孕育你出生的地方，看到烏克蘭領導階層的無知和任令自己的同胞，遭受顛沛流離的命運！難道還不知道台灣該如何走向未來嗎？

（作者為中華戰略學會研究員）

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