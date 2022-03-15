2018年我在德黑蘭住院時，我注意到負責給我換藥的兩位男護士說著一種我從沒聽過的語言。出於好奇，我問他們說的是什麼語言，其中一人回答：土庫曼語。

通過他的介紹，我瞭解到他們是來自伊朗北呼羅珊省的土庫曼人，母語是土庫曼語，也能熟練使用波斯語。

在此之前我只是匆匆路過亞美尼亞人的教堂，遇見過街頭身著民族服裝的庫爾德人和穿著打扮酷似印巴人的俾路支人，但不曾深入瞭解過他們的過往和現狀。這次交流彷彿打開了新世界大門，我開始留意伊朗的各種少數民族。

放眼中東，伊朗的民族組成可以說是最複雜的那一檔。總得來說，伊朗國內的民族關係雖有過起伏，但是總體保持和諧，各民族間相處融洽。相比於伊拉克、土耳其、敘利亞的庫爾德問題、土耳其的亞美尼亞問題、黎巴嫩教派衝突、巴以矛盾，伊朗內部可謂十分和諧，這就讓我更加好奇了。

伊朗國內民族是十分繁多的，而且很多都是跨國民族。（作者提供）

伊朗國內民族是十分繁多的，而且很多都是跨國民族，比如阿塞拜疆人、庫爾德人都是規模很大的跨國民族，此外還有規模比較小的，比如亞美尼亞人。

我最先接觸的伊朗少數民族是亞美尼亞人。德黑蘭和伊斯法罕都居住著大量亞美尼亞人。據我觀察，德黑蘭的亞美尼亞人總體上呈現出對內團結、對外界較為謹慎的姿態，而伊斯法罕的亞美尼亞人則相對更開放些，但都能感受到兩地亞美尼亞人對自身文化強烈的自豪感。

兩城市裡都有亞美尼亞人的社區，社區內的基督徒不用完全遵守穆斯林的生活方式，肉鋪可以買賣豬肉，基督徒可以釀酒飲酒但不能向穆斯林出售。

教堂是亞美尼亞社區的中心，其中德黑蘭最重要的是Saint Sarki大教堂和Surp Asdvadzadzin教堂。

有一回我去參觀Surp Asdvadzadzin教堂，在進門時便被攔了下來。相比於當地清真寺開放的姿態，德黑蘭的教堂往往是大門緊閉（可能和信徒相對較少有關）。

門衛有些抗拒和不解，問我：你又不是亞美尼亞人，你為什麼要來我們的教堂呢？在一番解釋無果後，我準備轉身離開，這時門房裡走出位大姐，對我說：如果你感興趣的話那就進來看看吧，另外周天我們有禱告，我給你留個電話，到時候你要來提前通知我們就好。

Surp Asdvadzadzin教堂內部四白落地沒有過多的裝飾，一般僅供基督徒使用，遠比不上伊斯法罕的Vank大教堂內金碧輝煌的宗教畫。

Vank大教堂的外觀融合了波斯元素，此外，伊斯法罕的亞美尼亞社區的建築風格和穆斯林社區也沒有太大的區別。

德黑蘭的亞美尼亞教堂一般都大門緊閉。（作者提供）

早先伊朗的亞美尼亞人多分佈於西北部世代聚居的三湖之間（土耳其的凡湖、伊朗的烏魯米耶湖和亞美尼亞的塞凡湖）。

歷史上的亞美尼亞王國，相比現在的亞美尼亞共和國要大得多，幾乎覆蓋整個亞美尼亞高原。

近代，當地穆斯林和基督徒之間爆發多次衝突，一戰中土耳其軍隊入侵伊朗西北部摧毀了大量亞美尼亞人的城鎮，此後亞美尼亞共和國的成立和二戰後蘇聯境內的亞美尼亞人呼籲流散在外的同胞回歸，都導致伊朗西北部亞美尼亞人口大量流失，其中一個重要的目的地便是德黑蘭。

德黑蘭的亞美尼亞社區相比伊斯法罕要年輕許多，老一輩人或多或少經歷過歷史的動盪，正因如此才對外界更加警惕吧。

伊朗第一大民族波斯人大致占總人口的六成，第二大民族是占總人口四分之一的阿塞拜疆人。相比於亞美尼亞人在伊斯蘭世界裡他者的身份，阿塞拜疆人則是深度參與了伊朗社會並影響了國家走向。

歷史上不少伊朗王朝如塞爾柱、薩法維、阿芙沙爾、愷加王朝的統治者都是各阿塞拜疆（烏古斯突厥）部落的軍事貴族，伊朗中世紀和近代甚至形成了「文波斯武突厥」的局面。雖說伊朗的主體民族是波斯人，但歷史上統治階層卻是各民族輪流坐莊。

普遍認為阿塞拜疆族主要是由中亞遷徙而來的突厥人和當地伊朗人結合產生的，這是阿塞拜疆人對伊朗國家認同感強的一個原因。

此外，薩法維王朝的統治者主導了伊朗由伊斯蘭遜尼派轉向什葉派的進程，此後在薩法維統治下的波斯人和阿塞拜疆人都成了虔誠的什葉派信徒，兩個民族可謂是「親上加親」，就連大阿亞圖拉霍梅尼也有一半的阿塞拜疆血統。

在中東，阿塞拜疆算是伊朗不多的什葉派朋友了。（作者提供）

我的兩位波斯語老師都是阿塞拜疆人和波斯人通婚的後代，不過兩人出生在德黑蘭，從小就生活在波斯語的環境中，只會一些基礎的阿塞拜疆語。

通過和他們的交流我瞭解到伊朗除了大學會開設少數民族相關課程、教授民族語言和文化外，全國的中小學一律採用波斯語教學（除了中學階段會教授簡單的阿語，方便學習古蘭經和伊斯蘭文化），因此伊朗全國各族人民不同程度上都會波斯語。

德黑蘭附近的Toghrol塔，阿塞拜疆風格，埋葬了第一位塞爾柱蘇丹。講解員是位兩伊戰爭的老兵，在戰場上被子彈削掉了半邊鼻翼。

在伊朗經常能看見土耳其或阿塞拜疆的國旗。

巴列維王朝時期，伊朗的民族政策可以概括為「一個國家，一個民族，一個語言」，一個民族指的便是波斯人，一個語言指的是波斯語。全國至上而下推行波斯化政策，推廣波斯語和波斯文化，鼓勵民族融合通婚。

政府關閉了民族學校，禁止公共場域使用民族語言，少數民族地區得到的資源和發展機會少於中部波斯人居多的省份。

小巴列維國王的第二任妻子(索拉雅•伊凡迪亞利-巴克提亞利)就是少數民族巴赫提亞爾人。

伊斯蘭政權建立後，宗教指導一切。霍梅尼想借助宗教力量團結各民族，他認為在共同的信仰面前大家都是兄弟，沒有民族之分。但是長期的波斯化已經深深影響了伊朗社會，整個社會依舊以波斯文化為榮（雖然巴列維政策製造了民族矛盾，但也一定程度上加強了各民族對國家的認同感）。

不過回顧歷史，波斯文化長期是地區內公認的高級文明，波斯語也是各族間的通用語。從印度莫臥兒王朝一直到伊斯坦布爾的高門，上層人士都十分推崇波斯語，各族語言中也有大量的波斯語藉詞和來自波斯語的「二手」阿拉伯語詞。

巴赫提亞爾人。（作者提供）

生活在邊境的少數民族，如阿拉伯人、庫爾德人、俾路支人時不時有獨立的傾向，但都缺乏廣泛的群眾基礎。各族百姓對伊朗有較強的國家認同感，他們心中真正想要的是民族自治和更公平的資源分配，而不是搞獨立。

兩伊戰爭就是民族團結的試金石。薩達姆曾天真的認為，伊朗胡齊斯坦省的阿拉伯人會喜迎王師，帶領伊拉克軍隊進軍德黑蘭。但萬萬沒想到的是伊朗阿拉伯人完全不買薩達姆的賬，反而在戰爭中表現得十分英勇。

伊朗境內的阿拉伯人有著同波斯、阿塞拜疆等族相同的什葉派信仰，且上千年和伊朗人處於一個國家內，反而對伊拉克這個由英法人工捏出來的由遜尼派為主導的國家更為警惕。此外，歷史上伊朗一直就是各民族競爭較量和交流融合的舞台，伊朗人積累了大量處理複雜民族問題的政治智慧和經驗。

雖然小摩擦不斷，但是伊朗各族人共性大於分歧，緊緊團結在一面大旗之下。（馬丁）

（本文來源：「環行星球」公眾號）

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