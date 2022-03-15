在抗戰時期，崑崙關戰役是一場非常著名的戰役，杜聿明指揮國軍唯一全機械化部隊重創日本號稱「鋼軍」的坂垣師團，並且擊斃日軍少將中村正雄，舉國為之振奮，不過許多人忽略了，在這場戰役中，國軍還犧牲一位最高級別的將領，這位就是少為人知的黃埔軍校第一期名將鄭作民。

座落於台北市的國軍歷史文物館，將鄭作民將軍（右上）列為黃埔軍魂忠烈錄之一。（圖／莊秉漢）

鄭作民（1902-1940年），湖南新田縣人。出生在一個貧困的家庭，他父親靠做苦力、打臨時工養活全家，鄭作民自幼勤勉好學，敬仰民族英雄岳飛、文天祥，讀完私塾又上小學，一直念到師範學校，他原本生涯規畫是當一名國小教師，幫忙家裡的經濟生活改善，但是鄭作民師範畢業那年，孫中山先生正好在廣州創辦革命軍武力──黃埔軍校，他眼見各地軍閥割據民不聊生，燃起自小救國救民的志向，便毅然決然南下報考軍校第一期，決心投身統一中國重建中華的使命。

鄭作民黃埔軍校畢業後，編入學生軍，參加兩次東征，討伐陳炯明，平定劉震寰、楊希閔叛亂。民國15（1926）年7月追隨蔣中正校長北伐，任國軍第一軍連長、營長。11月，在攻克南昌討伐五省聯軍孫傳芳部的戰鬥中，鄭作民身先士卒，奮勇克敵，立下戰功，晉升為第2軍第9師25團團長，該師是蔣中正所整編的中央軍20個德式師精銳部隊之一，其換裝先進的德式裝備和德式戰術系統訓練，鄭作民作為第9師的團長，可見深獲軍方器重與栽培之明日將領。

民國26（1937）年抗日戰爭全面爆發後，鄭作民以第9師師長的身分率部奔赴淞滬戰場，臨行前，他在全師誓師大會上，親自宣讀一封寫給他母親的遺書，遺書中提到：「男現率師重上戰場，抱定不成功則成仁的決心，誓與敵寇戰鬥到底，把敵人趕出去」，字字句句內容帶著移孝作忠的軍人本色，全場聆聽軍士官兵無不動容、熱血沸騰。

武漢會戰時，鄭作民奉命率第9師扼守田家鎮，田家鎮控制長江航路，屏障大武漢，地理位置至關重要，唯有鄭作民這樣「置個人死生於度外」的將領鎮守，才能阻敵西進，鄭師長也沒有辜負國軍交付任務，戰前，他率所部將士修築工事，鼓舞全師將士，團結一致，奮勇殺敵。日軍進攻後，他率所部將士與日軍進行一場「以弱抗強」不對等惡戰，鄭作民親赴一線指揮，其守軍官兵曾用迫擊砲擊落日軍轟炸機，地面部隊為之歡聲雷動，不過，日軍久攻不下惱羞成怒，竟施以毒氣彈報復，並沿江岸向田家鎮進行坦克、飛機、艦炮之立體化作戰，第9師浴血奮戰，寧死不退，雙方展開近身肉搏戰，最終鄭作民師部彈盡糧絕，與日軍鏖戰47天，直到掩護國軍主力撤退，遲滯日軍向武漢推進，完成消耗日軍有生力量的階段任務。

民國28年（1939）11月，日軍從廣西欽州登陸，攻占了崑崙關，威脅我國抗戰大後方，國民政府決定發起反攻，急調尚在四川整訓的鄭作民第九師出發迎戰，部隊出發前，鄭師長有預感此次大戰恐將「以身殉國」，於是他先安頓家人返回湖南老家，並與妻子訣別時，親口告訴愛妻，倘若他戰死疆場，希望妻子能改嫁，因為他不忍心，摯愛的妻子下半輩子無所依靠，所謂亂世浮生，夫妻總使情長，戰爭下顯得渺小微不足道。他立下遺囑，寫下「好男兒不惜戰死沙場」之遺願，立即率第9師奔赴崑崙關投入戰鬥。

鄭作民率第九師於崑崙關捨身掩護受困官兵和百姓突圍，不幸遭敵機中彈為國捐軀。（圖／莊秉漢）

民國29（1940）年1月初，鄭作民配合杜聿明的第5軍向日軍強攻，成功收復崑崙關。第9師奉命駐守崑崙關，阻止日軍北犯。2月22日，日軍憑藉空軍優勢，再度威脅崑崙關，國軍所布防左翼的第36軍受到日軍包圍，他奉命率軍前往救援，不幸也遭到日軍優勢兵力包圍，鄭作民率領全師反擊，成功突圍，3月3日，他聽到還有一個營的國軍官兵為掩護百姓撤退，無法跟著撤出來，鄭作民作為第2軍副軍長兼任第9師師長，不忍丟下軍官袍澤，又親自端起步槍率軍衝入包圍陣內，捨身掩護受困官兵和百姓突圍，就在營救途中，日本軍機低空掃射，鄭作民將軍不幸中彈為國捐軀，時年38歲。

鄭作民是崑崙關戰役犧牲的最高級別將領，國民政府追晉為陸軍中將，蔣中正題詞輓聯「馬革裹屍還萬里，虎賁遺烈壯千秋」悼念，綜觀鄭作民將軍一生，他原先志向是當一位小學老師，安穩養家小幸福度日，沒想到大時代的風起雲湧，牽引著他投身北伐、抗日的革命浪潮。司馬遷說：「人固有一死，或重於泰山，或輕於鴻毛」，鄭作民將軍選擇前者，縱然生命固然短促，但以身許國，死的轟轟烈烈，俯仰無愧中華民國。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）