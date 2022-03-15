2021年3月，華爾街發生一起駭人聽聞的對沖基金「爆倉」事件，由韓國經理人Bill Huang創辦的紐約對沖基金公司Archegos Capital Management，因為持有中概股股價大跌，遭到提供融資的投資銀行斷頭、強迫平倉。

Bill Huang瞬間賠掉200億美元、並且拉著一群投資銀行跟著陪葬，主因是中國中概股的重挫，他的基金重壓中國在海外上市的中概股，包括騰訊音樂、百度、拚多多、跟誰學等等，2020年滴滴紐約上市引發中國監管單位強力整頓，中國中概股從2021年2月之後重挫，百度股價從354美元跌破200美元，拚多多從212美元跌至120美元、騰訊音樂從30.42美元跌破20美元。

當時許多媒體認為Bill Huang的持股因為遭到強迫清倉而「賣在地下室」，然而，一年後的今天看來，Bill Huang的跳樓清倉大拍賣竟然還是賣在高價，截至上個週五的3月11日，百度剩下118.5美元，拚多多跌剩32.13美元，而騰訊音樂跌至3.51美元。

中概股毫無底限的下挫猶如集體跳崖自殺，去年北京官方整頓補教業，龍頭新東方的股價從19.9美元高價跌到至今剩下1美元，高途從149美元跌到剩1.5美元、好未來90.9美元跌剩2美元，都跌光95％至99％；引發監管重手的禍首滴滴從18美元跌剩1.8美元，跌幅90％；愛奇藝46美元跌剩2.7美元，老牌互聯網公司搜狐從109美元跌剩14.9元，中概股全面跌幅都超過九成，不待美國監管單位出手，猶如自行下市。

上週二（3月8日）美國證券交易委員會判定百勝中國、百濟神州、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥五家中概股違反「外國公司問責法案」，將其列入預定下市名單，引發中概股新一波的重挫。率先列入下市名單的百勝中國是肯德基炸雞的母公司、和黃醫藥是李嘉誠的集團公司，百濟與再鼎都是外資股東扶植的龍頭生技公司，如果連他們都無法符合外國公司問責法的法令遵循，那麼其他中概股、甚至國營企業就更不用說了。

中概股遭到中美監管當局的雙面夾殺已經沒有生路，中國證監會在上週針對五家中概股被列入退市名單，於3月11日做出回應，表示尊重美國監管機構對於提高財務信息品質所做的監管，但是「堅決反對一些勢力將證券監管政治化」的錯誤作法，主張中美雙方通過監管合作來解決問題才是國際通行做法。

台灣在美國上市的ADR幾乎都嚴謹遵守美國證券法令，並沒有「外國公司問責法案」問題，但是護國神山台積電卻淪為中概股暴跌的人質，每一次中概股集體跳崖，台積電都慘遭池魚之殃。台積電被MSCI 列入中概股「金龍指數」（MSCI Golden Dragon Index），而且是排名指數權重第一、比重最大的龍頭成分股，上週台積電跌破600元大關，一路被外資狂賣至561元，除了受到油價大漲引發的賣盤，更大賣壓是淪為「金龍指數」的提款機，慘遭誤殺。

台積電被強迫列入「MSCI金龍指數」，與毫不相關的新東方、騰訊音樂等公司並列，去年3月的那一波中概股殺盤，指數前十大公司總市值2兆345億美元，台積電以5,260美元的市值，佔整個指數比重10.56％成為指數的龍頭，一年之後，MSCI金龍指數前十大公司市值跌剩1兆5,994億美元（2月28日），十大成分股平均跌幅深達33％，台積電的市值與去年此時相近，為5,307.2億美元，佔指數權重已經升高到13.10％。

照這個趨勢下去，中概股最終大幅下市，台積電佔「MSCI金龍指數」權值比重還要繼續上升，無謂的賣壓還會源源不絕。不只台積電，聯發科也因為中概股的大跌而成為指數前十大權值股，同樣遭到被動基金的錯殺，台積電與聯發科的投資關係部、甚至政府相關單位，都應該積極與指數編製公司溝通，早日卸下這個對公司長期價值有害、干擾台股市場安定的枷鎖。

中概股集體跳崖式下跌，帶來多層面的衝擊，香港股市因此重挫，恒生指數到3月14日已經跌破2萬點大關，台股在去年12月底封關前，與港股還有26％的差距，短短兩個月後已經縮小至13.6％，「台股超越港股」原本是2022年最受關注的大戲，沒想到竟然以中概股重挫為主軸來實現。

更值得大家進一步思考的是中國新創公司過去藉著海外上市，創造的財富，激勵了整個世代的青年投入創業，如今中概股跌掉九成，不只創業夢想破滅，連龍頭騰訊股價都接近腰斬，跌到2017年春天的價位，阿里巴巴更跌剩至高價時的27％，整個中國互聯網產業千萬員工的努力都化為灰燼，這不僅造成中國經濟與金融的緊縮效應，最具創新動能的產業因此集體躺平，更會是中國全面轉軌的重大指標。