有讀者投書媒體，認為行政院長蘇貞昌之所以膽敢如此囂張，就是仗勢民進黨是「完全執政」，如果民進黨在立法院是少數，相信蘇貞昌絕對不敢如此狂妄、傲慢。

其實蘇貞昌如此囂張並不完全是因為民進黨「完全執政」，而是個性使然，更是因為蔡總統一再縱容。

前年3月，他罵立委陳玉珍「沒資格當國會議員」；去年10月，他罵鄭麗文「不要臉」；11月，他罵鄭正鈐「吵死了」、「暴力分子」；前幾天他罵傅崐萁「可恥」、「投降主義」。最近又與蔣萬安互嗆，事後補罵蔣萬安為「街頭小混混」。

蘇貞昌擔任行政院長是總統蔡英文任命的。雖然蘇貞昌的行為表現荒腔走板，但是蔡總統始終沒有撤換的意圖。蔡總統不撤換蘇貞昌，是因為蘇貞昌是最好的擋箭牌。

蘇貞昌的政治生命已經到達最高點，不可能再有發展。對民進黨而言，利用價值也僅止於此。因此民進黨政府施政出了差錯，可由蘇貞昌概括承受，民眾怒火不會燒到蔡總統，也不會傷及蔡總統在民進黨內精心培植的繼任人選。

德國前總理梅克爾任職16年，言行舉止有口皆碑。梅克爾曾言：我從未低估自己，永遠要比外表更有料，卻也永遠不該過度膨脹。又說：所謂的政治，正是人們帶著尊重與明確的觀點，試圖達成共識，並找到共同前進的道路。

想想梅克爾，看看蘇貞昌。台灣人民不會覺得羞恥嗎？蔡總統如果還在乎國家形象，還是趁早撤換蘇貞昌吧！

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