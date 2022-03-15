俄烏戰爭全球震撼，但是對於台灣人民的影響還是有限，台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會最新民調顯示，民眾被問到大陸是否會因為俄烏衝突而想加快統一台灣的步伐？ 62.4%民眾認為不會，只有 25.5%民眾認為會。也就是說，高達6成民眾認為台海現狀不會因而改變。

再問到若大陸以武力解決台灣問題，是否支持14天最硬的教召新制，以及延長役期。對新式教召制度， 70.4%民眾支持， 19.1%不支持。對「延長義務役役期」，同樣有近 7 成(69.6%)民眾表示支持，21.0%表示不支持。整體而言，多數民眾對目前實施及討論中的國軍徵召制度皆表示認同。

這可能受到民進黨政府的大力宣傳有關，當然也可能是看到烏克蘭民眾拿起武器抗俄所感召。只是，在問到希望兩岸維持「和平往來」，或者「抗中保台」之策，有高達77.3%的台灣民眾希望和大陸「和平往來」，只有16.1%的民眾支持民進黨「抗中保台」政策，顯見民進黨抗中政策已經沒有市場。

至於，台灣民眾明知國軍打不過解放軍，卻又願意挺身保台，應該與誰是發動戰爭的一方有關，若大陸對台發動武統，台灣民眾會挺身保台。反過來，如果是台灣因為走向法理台獨，導致兩岸發生戰爭，那麼民眾就傾向不支持台獨的政策。

民調數字雖然有矛盾，但也看得出台灣人民腦筋是很清楚的，誰是戰爭的元兇，就不支持誰，所以想搞台獨者，還是要有所警惕。

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