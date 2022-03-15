一群來自白俄羅斯在台留學生站出來提醒，台灣長期處於中國壓力下，情感投射支持烏克蘭是在情理之中，但是國際資訊若只局限在西方價值的主流媒體，結果將誤導台灣人民理性的判斷。的確，台灣媒體一面倒向西方價值觀點，恐怕認定俄軍節節敗退，烏克蘭可以反攻莫斯科了，但，這顯然是錯的。

3月初YouTube打算在歐洲封鎖俄羅斯國營RT電視台和衛星通訊社（Sputnik）的頻道，但台灣還是看得到。台灣媒體即使沒有派出戰地記者，也可以輕而易舉解決俄烏戰爭平衡報導、查證假消息的問題，俄羅斯衛星通訊社官網也有中文服務。當我們選擇性高聲倡議新聞自由、平衡報導，卻選擇性對另一方當事國閉嘴噤聲，往往事實與真相就淹沒在政客的謊言中！

媒體平衡報導不會改變俄羅斯在這次戰爭中侵略者的角色，但可以避免散布仇恨、妖魔化普丁的惡質操作，根據上述這群留學生看見Telegram社群的烏克蘭人指涉烏國平民有可能是遭混充在城裡的武裝民兵射殺，他們也驚呆了。

根據Sputnik官媒披露俄羅斯國防部公布的戰果，截至3月15日共摧毀3920處軍事設施，包括：14座軍用機場、90處指揮中心、86座雷達站、1267輛坦克和其他裝甲車、100架飛機、143架無人機8艘快艇……..，以及「控制」2座核電廠。如果俄軍轟炸核電廠導致核輻射外洩，那就不會是「控制」，俄軍不會笨到去做不利於俄軍推進、佔領的事，當然也不至於笨到濫殺無辜平民。

俄烏兩國恩怨情仇有歷史紛擾、有民族糾結，遠在亞洲的台灣並不容易理解，就如同國際上也很難理解兩岸之間的「一中」情結。但普丁對北約東擴行為、對烏克蘭新納粹主義亞速營屠殺烏東頓巴斯地區的俄羅斯平民忍無可忍，而發起懲烏戰爭、承認頓涅茨克與盧甘斯克獨立，媒體選擇性視而不見、避而不談，全盤接受西方主流媒體觀點，這就值得台灣媒體反思。

更何況戰爭沒有贏家，吹捧引戰者澤倫斯基為戰爭英雄，是否不自覺地助紂為虐，有為導致家破人亡的烏國人民一掬同情之淚嗎？

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