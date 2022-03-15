台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會發布最新民調「烏克蘭戰爭與台海安全」，調查結果顯示， 61.6%民眾不認同，「今日烏克蘭，明日台灣」的說法， 26.1% 表示認同，12.2%的人無意見。對此，主辦單位認為，多數民意未將俄烏的緊張情勢對比在兩岸關係上。

「今日烏克蘭、明日台灣」的「示警」，蘇貞昌斥為不倫不類，蔡英文指其為認知作戰。當政府當局近乎無知地支持曾經在烏東地區進行種族滅絕大屠殺的烏克蘭政府時，當台灣媒體一面倒地引述美烏政府大內宣和西方媒體親烏報導時，究竟有多少台灣民眾真正了解「今日烏克蘭、明日台灣」的含意?這樣的民調意義何在?民調結果，只是附和了政府的認知戰罷了!

誠然，烏克蘭與台灣，地理環境、文化背景、大不相同，無法比擬。但烏克蘭是美國歐洲戰略防線的前沿，烏克蘭與俄國齟齬衝突經年，演變成戰爭，美國在背後搧風點火，推波助瀾，實屬關鍵。同樣地，台灣是美國印太防禦、圍堵中國的戰略前沿，兩岸關係由和平交流、和平競爭，轉為今天的惡言相向，劍拔弩張，美國挑釁鼓譟，指導利誘，更是關鍵。

綠營自詡，台灣戰略地位、國際供應鏈地位更甚烏克蘭，美國定然不會輕易放棄台灣。臥榻之旁，豈容他人酣睡?烏克蘭因其戰略地位，北約覬覦，俄國憂心北約東擴，因而先發制人。既然台灣戰略及供應鏈地位尤甚烏克蘭，中國又豈能袖手旁觀美國侵踏台灣、奪取核心戰略利益呢?

台灣若無獨立自主的國家發展戰略觀，明日台灣，未必能勝過今日烏克蘭!

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