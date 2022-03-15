烏克蘭副總理費多羅夫在推特上公佈他寫給華碩董事長施崇棠的一封信，希望華碩能夠加入抵制俄羅斯的行列。國際上，乃至於島內一堆鄉民、酸民也紛紛表態附和。華碩一時之間成為全球焦點。

大家這次在電視新聞上看到俄、烏總統面前擺的都是華碩筆電，原本對華碩是件好事，證明它的品質優良和強大的國際行銷能力，深獲消費者信賴，然而烏克蘭副總理這則推文，卻把華碩架在了火上。

筆電並不是國際公約被禁止的產品，華碩電腦被用來作為軍事用途，大約萬分之一都不到，如果抵制俄國市場，俄國軍方可以輕易取得替代產品。東歐市場是不容易打開的，不知道多少台灣人辛苦耕耘才佔有一席之地，電子產品不比麥當勞，如果按照網路酸民的說法華碩全盤退出俄羅斯市場，將來再回去就遙遙無期了，這對投資它的廣大股東和股民也是不公平的。

華碩於14日宣佈捐3000萬新台幣給烏克蘭人道救援的賑濟專戶，也已停滯對俄羅斯市場的出貨，盼望此事能畫下句點。曾有美國學者建議台積電「自宮」，以斷了大陸統一的念想，如今烏克蘭官員要求華碩抵制俄羅斯，也相當於要求自廢武功。台灣科技業的成就被世界看見，但同時也讓我們發現西方國家對台灣科技業的態度，蔡政府對西方唯唯諾諾，企業當然只有被要求犧牲的命運。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※