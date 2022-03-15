蘇貞昌自從被蔣萬安逼問後金句連發，先是說蔣萬安「街頭小混混」，今天再加一句「沒有本事就不要賣弄，猴子自己爬得高才會被看到紅屁股」，完美示範什麼是「見笑轉生氣」。

蘇貞昌「見笑」要轉生氣，因為「見笑」如果不生氣，就只能認錯了，而認錯顯然不在蘇貞昌的字典裡面。蘇貞昌跟蔣萬安針鋒相對，扯到「反攻大陸」，扯到自己當兩年兵，綠媒還是會幫蘇貞昌擦脂抹粉，說是蔣萬安被打臉得體無完膚。

但追本溯源，要求院長承諾不會停電，這有不對嗎？如果承諾沒有意義，為什麼王美花要承諾「未來一年不停電」？或者蘇貞昌認為王美花承諾是欺騙人民，那也該讓王美花下台，而不是反而說她做得好棒棒。

303大停電後，「停電」成為社會常態，火災也層出不出，許多人懷疑是台電降壓導致。中和停電是自來水公司挖損電纜，高雄停電是禽鳥觸碰帶電設備，為什麼民進黨執政這麼多意外，難道是蘇貞昌的八字有問題?

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