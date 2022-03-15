希望以下推論，是我以小人之心度君子之腹。

一個國家的主權歸屬，只能通過戰爭辨別：開戰權在誰，主權就在誰。從這個觀點看，如今許多國家的主權都在美國。

理由很簡單，二戰以後美國是統領全球的超級大哥，挾著其雄厚的經濟與軍事實力，七十餘年來劍之所指，當者披靡。權力是一種讓人難以戒除的癮。因而任一個可能威脅到老大地位的老二，例如前蘇聯、日本，無不在美國的精心策劃下土崩瓦解。

直到中國崛起，其勢之速之猛，史無前例。眼見即將威脅到自己的老大地位，如何故計重施，把中國打趴打掛，自然成為美國的最高戰略。這就是川普政府傾全力打經濟戰的原因。不幸中國地大物博、人口眾多，幾年的經濟戰打下來中國不動如山。

軟的不行就來硬的

把中國拖入戰爭，特別是一場曠日彌久的消耗戰，正是美國成立「反中聯盟」的終極目標。想要達成此目標，不難，因為美國手中握有一張現成的王牌：台灣……，或是更正確地說：台獨。

台獨是北京的阿基里斯腳跟。培養台獨勢力，厚植台灣防衛力量，鼓勵人民奮戰不屈，甚至不惜打到城市巷戰，就成了美國最合情合理、省時省力，還能大賺一筆軍火財的謀略。至於挑起台海戰火的時間，短到要足以武裝台灣強固如刺蝟；但也不能太長，因為再不動手，中國崛起的軍事實力將讓美國也莫可奈何。再透過情報分析與沙盤推演，誠如美前印太司令戴維森（Philip Davidson）上將所言，較理想的時間為2027年。

卻不料原本順遂的謀略，半路殺出程咬金。受到反中聯盟圍堵的中國，近幾年密切發展與俄羅斯的關係，除了習近平與普丁的交情大有進步，兩國也不斷簽署各種友好合作條約。對美國這無異是一記警鐘：如果北京採取武統，強大的俄羅斯與中國站在同一陣營，美國還有幾分勝算？

如何搬走俄羅斯這塊絆腳石

與兩岸問題類似，烏克蘭正是俄羅斯的阿基里斯腳跟。挑起俄烏戰爭，讓俄羅斯陷入一場曠日彌久的消耗戰，即使短期內普丁同意撤兵，國際經濟制裁也不會中斷。果真如此，戰後一息尚存、嗷嗷待哺的俄羅斯，五年後還能擁有什麼實力，又能發揮什麼作用？

俄烏之戰是台海戰爭的前哨戰。那是美國老大為了清除路障，教唆北約那群小老弟策劃的一盤棋。等到這盤棋落幕，接著登場的才是真正的主戲―兩岸！

俄烏戰爭是一面鏡子。以史為鏡，可以知興替。可惜不管科技如何進步、戰爭

形態如何改變，由於人性永遠不變，這才使得歷史得以重複述說同樣的故事。（作者為海軍前艦長）

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