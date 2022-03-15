14日上午一架單座幻象2000戰機執行戰術演練時於台東外海失事，所幸飛官中校分隊長黃重凱平安獲救，由空軍的記者會中得知，戰機在訓練的後半段，飛行員發現戰機機械有異常，但仍勉力飛了十餘分鐘，希望能返場，等到飛機完全無法駕駛，才毅然彈射獲救，顯見黃中校是一位非常成熟的飛行員，他的技術與危機時的應變處置，也為以後遭遇相同情況的飛行員提供良好的示範。

空軍與海陸軍不同的是，以軍官作戰為主的部隊，飛行員對於體位要求嚴、培養時間長、訓練成本高，使得每一位能夠完訓擔任戰備的飛行員，都是國家的重要資產，就因為培養不易，空軍對飛行安全也是格外注意。但近5年來空軍總共發生8起重大意外事故，共造成14人死亡1人失蹤，失事率確實偏高，空軍也為此傷透腦筋，但是空軍面臨機隊換裝與中共擾台的雙重壓力，確實有為難之處。

本次意外發生後，立即對幻象機全面停飛實施「天安特檢」，並停止各部隊訓練，同時，也暫停包括F-16、IDF等各型戰機的訓練，但偵巡、警戒任務仍正常執行。這些都是空軍面對飛安事故的標準作法，但幻象戰機的母基地在新竹，維護北台灣的空防安全，怎麼會有部分機隊去駐防台東？原因就是中共軍機時常到我西南空遇襲擾，近來甚至有深入到台東的海域，而台東基地是訓練聯隊，並不負擔偵巡警戒等任務，而南部的IDF戰機受限於航程，滯空時間不夠，東部、中部的F-16正在構改，戰機兵力運用已出現不足的狀況，所以才將在北部的幻象機「請」到台東坐鎮，應付中共飛機的襲擾，也是不得不然。

幻象戰機本來就是設計以高空攔截為主的輕型戰機，性能非常優異，但是自民國86年撥交之後已經25年，面對當前的4、5代戰機，無論是航電與武器系統，都屬於舊款，且因維持成本高，零附件昂貴，妥善率也是主力機隊最低者，然而F-16、IDF等各型戰機均已完成「中壽期性能提升」，以延長服役期限及強化性能，但是幻象戰機在世界上屬小眾，使用國家並不多，雖然我方有向法方提出性能提升的需求，但是法國報價太貴，所以國防部長邱國正坦言幻象性能提升案目前在研議中，但如果價格高於要採購其他的，當然要做其他選項的衡量。也就是空軍對於幻象機性能提升案能否執行，已經表示了悲觀的態度。

空軍每年都會針對機隊的妥善率、飛行員數量及所需訓練量，精確地算出所需要的架次，以滿足戰訓需求，但是當前因為兩岸關係不佳，空軍一方面要換裝勇鷹教練機及F-16V戰機，又要面對共機襲擾空域的戰備壓力，飛行人員確實是壓力倍增，所以訓練機常常轉用去攔截、伴飛，反而該訓練的科目做不完，確實為難。

空軍現階段除檢討肇因外，應檢討人力、機隊配置，各基地增加聘用軍退雇員教官，以他們的智慧與經驗專責訓練新進人員，就可以減輕主力機部隊現役飛行員教學的壓力，專心戰訓本務，或許是一條可行的道路。

（作者為退伍軍官）