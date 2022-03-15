年底縣市首長選舉時程已逐漸逼近，各政黨的內外角力不斷強化，候選人也已呼之欲出。台北市長人選更被視為帶動選戰的火車頭，所以朝野政黨提名誰參選，都會牽動政黨的整體戰略。

雖然台北市版塊一向藍大於綠，現任立委蔣萬安也被認定是可能代表國民黨的參選人，但綜觀今年以來的民調，蔣萬安都只有小幅領先。反而副市長黃珊珊雖然不被看好，但民調數字一直都不差，穩住2成的支持度。

民進黨雖然在台北市處於劣勢，但無論是衛福部長陳時中或是前交通部長林佳龍都穩住了綠營基本盤，而且在藍白不合的狀況下，民進黨參選人的看好度都不低，這對有志台北市長的國民黨與民眾黨來說，是極大的警訊。

照理說，國民黨的黨組織與政治能量應遠大於民眾黨與柯文哲，在一對一的縣市長選戰應可輕易超過民眾黨，甚至把黃珊珊棄保，但結果並非如此。一來國民黨自從江啟臣擔任黨主席以來，就無法拿捏如何與民進黨對抗的基調，這樣的狀況一直到朱立倫上台都沒有改變。

朱立倫雖然對柯文哲的行事風格有相當了解，但從公投到補選以來的和戰不定導致敗北，已經挫傷了朱立倫的領導，讓黨內外懷疑朱立倫是否能夠帶領國民黨重返執政。

對比國民黨的渾沌，柯文哲輕鬆利用首都市長的曝光率，在防疫等全國政策上與執政黨打對台，也帶起民眾黨的支持度。換言之民眾黨的支持度高漲，是因為集結到反民進黨的支持，而非真的打從心裡支持民眾黨與柯文哲。而這樣的支持度也轉到黃珊珊身上，幫黃珊珊的選情打底。

從台北市的歷屆選舉概況來看，只要非綠營出現一組以上的候選人，綠營就有勝出機會，而非綠營內部會出現策略性投票，棄保最弱的候選人，王建與宋楚瑜都吃過這樣的苦頭。上次柯文哲擺了綠營和姚文智一道，在柯文哲已經無法拉攏綠營選票的當下，民眾黨只會拉到國民黨的選票，但在國民黨肯定不相讓的狀況下，如果無法完成整合，年底選戰等於保送民進黨。

看到藍白無法整合成功，民進黨反而樂得輕鬆。據了解，民進黨打算將台北市長提名壓到7月再處理，一方面是看準藍白兩陣營肯定無法整合成功，另一方面也認為到7月疫情應該也告一段落，屆時就可以順理成章讓陳時中辭去衛福部長參選台北市長。

蔣萬安認為台北市長選戰的關鍵不是藍白合，而是全民合，這樣的講法過於空洞。以目前的選情，誰能成為反民進黨統一戰線的領軍者，誰就有挑戰台北市長、甚至總統大位的資格，這點柯文哲就看懂了。柯文哲本來想在明年再來操作總統大選藍白合作、拉下民進黨的課題，變成提前要在今年台北市長選戰操作，當下處於弱勢的國民黨也提前面對藍白合不合、怎麼合的問題，目前看來，困難重重。

（作者為台灣戰略協會研究員）