俄烏戰爭開打後，諸多論者認為中共親俄，歐美主要媒體一面倒，對中共未參加制裁俄羅斯大表不滿。美國甚至以此為由要一起制裁中共。然而，從大戰略來看，中共當然另有戰略構圖。

對中共來說，美俄都具有威脅性。俄國在烏克蘭戰爭中，受到金融、進出口等各方面的裁制，傷害頗深。但俄國並不是沒有過被孤立的歷史，冷戰時期以舉國之力發展國防，如今核彈頭舉世第一。讓美國都不敢輕啟戰端。

對中國來說，俄羅斯從來就是非常可怕的對手。不僅曾侵占過中國大面積的領土，在二戰後期日本即將兵敗之際，發兵東北強行占領。更不必說韓戰時期，中共向俄國借飛機大炮打韓戰，結果戰後要中共償還債務，搞得苦不堪言。從毛澤東的諸多記載來看，他對俄國的防備遠大於美國。他可以嘲笑美國紙老虎，卻從未嘲笑過俄國。因為4200多公里的國界線，就貼在旁邊，現實是俄國隨時可以集結重兵，跨過邊境。所以1960年代中國的陸地邊界比海防重要太多了。珍寶島事件更讓危機感加深。所以中共並不樂見俄國強大起來，變成直接的威脅。

在這種情勢下，美國情報單位不了解中國的提防心嗎？當然不是。它指責中共不參與制裁的目的，除了想逼中共表態，更是想讓中共掉入與俄國為敵，或未制裁俄國便是與美國為敵的兩難陷阱。這是一種強逼。

但這種心態根本就是霸權思維。1622年，荷蘭來占領了澎湖，逼迫明朝開放貿易之外，更禁止明船在廈門與馬尼拉之間航行做生意，一見到船隻便加以搶劫。其說法是荷蘭要從西班牙獨立出來，正在打獨立戰爭，明朝人如果跟西班牙貿易，即是與敵國貿易，他們一律視為敵人。

明朝官員南居益回答他們的是：「你荷蘭與西班牙作戰是你們兩國的事，西班牙與我貿易仍是正常友好進行，你怎可阻止我國貿易？」嚴詞拒絕了。當然荷蘭不會就此罷休，後來仍是靠武力把荷蘭人趕離澎湖，轉到大員。這種心態，便是霸權一貫的思維方式。在俄烏戰事上，美國打著一樣的算盤。但中共並未上當。

再由國際戰略的平衡來看，兩強相爭，攻戰互損，反而第三方獲利。在俄國與美歐打得不可開交之際，中共寧可靜觀其變，先休養生息，趁著這一段時間，好好建設自己，備好戰力，以準備下一場戰爭。因為美國打完了俄國，回頭一定找上中國。這是早晚的事。

美國對付中國的最佳方案，必然是藉由台獨挑起兩岸戰火，讓台灣跟大陸打生死戰，讓兩岸的人民自相殘殺，死的都是中國人，傷的是中國的國力。美國只要賣武器，一如現在對付烏克蘭，就算中國要統一，也要讓它拿到一個破破爛爛的土地。

對中共來說，現在烏克蘭戰火把美國的力量拉到歐洲去，美國暫時無力玩台獨，危機暫時解除，中共也不想攪進烏克蘭戰場，趁機增進實力才是正道。等到中國富強壯大，台灣問題便迎刃而解。這是中共的盤算。

俄烏之戰若因歐美制裁而削弱了俄國，這對中共何嘗不是有利的。但若俄國徹底被打垮，美國大勝，那對中國也是不利，因美國就有餘力回擊中國，台海很可能陷入險境。這對中國也不利。

所以，中國所期待的如意算盤是：烏俄戰火繼續，美國制裁擴大，俄國的金融對人民幣的依賴加深，與中國的貿易合作深化，中國可以在危機中，一面支援俄國，但一面與歐美玩等距外交，悄悄壯大。這種事，三國演義已有許多故事，中共的謀略家一定非常熟悉。

台灣有一些人總是把「反共抗俄」連在一起，以為中共會聯手俄國，趁機武統。這也未免想得太單純了。台灣的真正危機，不是在近期之內，而是在戰國般的變局之後，單邊霸權解體，那時，美俄若因烏克蘭戰爭而削弱了實力，歐洲也跟著受傷，各國勢力趨於平衡，中國趁勢崛起，那時東亞局勢丕變，美國會要如何與中國相處，台灣還有多少戰略價值，誰能預想得到呢？那才是真危險了。

（作者為作家）