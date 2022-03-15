因303大停電事件衍生工總內訌風波，台塑集團總裁王文淵14日對外宣布，自即日起辭去全國工業總會理事長一職。王文淵辭理事長原因據傳與秘書長蔡練生越權發言有關。但自認為委屈的蔡練生公布他與王文淵的LINE對話記錄，澄清自己並非擅作主張，他曾向王文淵建言，認為台灣隨時有缺電危機，建議由工總邀集學者專家共謀對策，建議工總發新聞稿，也有把新聞稿傳給王過目。

換言之，王、蔡之間的爭議與越權無關，而是與不滿停電事件訴諸輿論有關，結果演變成工總茶壺裡的風暴。

王文淵也有委屈，八大工商團體理事長3月1日才與蔡總統會面，獲得蔡總統回應保證穩定供電，現在政府卻又拿不出「不停電」的保證，工總難以回應會員責難，王文淵選擇請辭理事長是無力、無奈，也是一種沉默的抗議。

為了303大停電事件，王、蔡兩人不惜祭出犧牲打，沒想到民進黨湧言派立委林楚茵見縫插針，公開批評蔡練生是「假傳聖旨」，認為秘書長凌駕理事長，工總的公信力何在？並發函給主管單位內政部、經濟部，要求介入調查工總內部問題，立委林楚茵這樣的作法就有爭議了。

工總是具有產業公益性質的社團法人，其會員規模與重要性極具指標性，組織運作與執行業務均按照組織章程規定辦理，只因停電事件調查需不需要訴諸新聞稿之爭議，就要遭主管機關調查，政府干涉人民團體的自治事項會不會太超過？更何況，停電事件本身就屬經濟部管轄權責，經濟部此時受到輿論高度責難，又有什麼立場督導工總呢？

王文淵、蔡練生兩人辭不辭工總職務，可按相關法令、章程的規範辦理，立委林楚茵有何資格插手管這件事，實在令人好奇。令人遺憾的是，因突發的大停電造成重大損失的工總會員們，痛失兩位產業界重要的舵手，還失去全面檢討303全台大停電的機會，工總賠了夫人又折兵，誰吞得下去啊！

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