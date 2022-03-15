303大停電後，行政院迅速換上經濟部政務次長曾文生代理台電董事長。曾文生說自己出身台電家庭，因此深切知道台電的使命就是穩定確實地把電輸送到用戶端；蔡政府也以「最懂台電問題的人」稱許曾文生一定能給台電帶來全新的氣象。

曾文生說自己是「台電寶寶」，當年父親在台電工作時被派駐到曾文水庫，那時他剛好出生，所以父親給他取名「曾文生」，意思是在曾文水庫出生，曾文生強調自己「一出生就是台電人」。如此形容自己與台電的關係，帶有幾分浪漫和傳奇的色彩，也確實讓人對曾文生改革台電懷有非常高的期待。然而，出生台電就真的能夠讓台灣擺脫頻頻停電的魔咒嗎？恐怕未必！

農委會主委陳吉仲老是喜歡強調自己是「豬農子弟」，最了解台灣的養豬產業、知道養豬戶的苦，他提及當年口蹄疫造成台灣1萬8千戶的豬農家庭失業，台灣豬肉產值一夕之間剩下1/3，而陳吉仲家更因此背上了500萬債務的往事時，還忍不住落淚。

然而，當上全台最高農業主管時，陳吉仲卻成了開放萊豬的最大幫凶，不但把萊克多巴胺比擬成健康食品，還大言不慚地說，沒有一個豬農為開放萊豬走上街頭，絲毫不替台灣的豬農著想。

出身基層的政務官並不表示就一定會為基層講話，會全力捍衛基層利益，相反的卻可能因為了解基層的眉眉角角，成了高層出賣基層的最佳利器。

過往曾文生跟陳吉仲或許都曾經與基層有些淵源，但如今他們高居廟堂之上，早已跟基層有了遙遠的距離。若曾文生不敢告訴執政者台灣電力的真實狀況，那麼「台電寶寶」最終也只能是高層壓榨台電的幫凶，一如豬農之子陳吉仲出賣豬農的利益一樣。